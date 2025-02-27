Цифровой YURA на Таймс-сквер: RAKETAMEDIA запустила арт-проект в центре Нью-Йорка

Мультимедийная студия RAKETAMEDIA представила новый арт-проект на экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке. С помощью технологии Naked-Eye на фоне небоскребов возникли советские панельные дома, а на крыше одного из них — персонаж, который стал символом «дворовой культуры» нескольких поколений. Он вдохновлен образом Юры Борисова, который номинирован на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме «Анора».

Ролик строится на визуальном контрасте эпох и соединяет две разные реальности. Парень, сидящий на корточках на крыше пятиэтажки, оказывается в ярком и динамичном мире Таймс-сквер. Концепция ролика — игра на узнаваемых символах, приглашение зрителя к ностальгическим размышлениям о связи времен и сближении двух культур.

Антон Сакара, креативный директор RAKETAMEDIA: Мы всегда стремимся выйти за пределы ожидаемого. Этот проект — не про вау-эффект или следование трендам. Он о том, как знакомые образы могут стать частью глобального, даже если это кажется невозможным. Это наш способ поддержать тех, кто сегодня представляет нашу культуру на мировой арене. При помощи медиаискусства мы попытались показать, что Таймс-сквер в Нью Йорке является пересечением цивилизаций и культурных кодов, вдохновляющим мир на создание новых творческих продуктов, в том числе в области кинематографа.

Креатив был размещен на фасаде здания Таймс-сквер в рамках международного фестиваля Art Innovation. Технология Naked-Eye позволила создать эффект глубины и объема графики: при взгляде с определенной точки персонаж словно выходит за пределы экрана.