«Райффайзенбанк» вводит комиссию в 50% на зачисление долларов из других банков

С 20 июня «Райффайзенбанк» введёт комиссию за зачисление долларов из других банков на счета физлиц в размере 50% от суммы перевода, но не более $500. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

В компании пояснили, что вводят комиссию «в связи с изменением рыночных условий» — банк вынужден ограничить количество входящих долларовых переводов.

Кредитная организация также рекомендует клиентам использовать другие способы получения платежа. «Новые условия не касаются входящих переводов, зачисляемых на счета клиентов —юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов private banking [сервис для клиентов с высоким уровнем дохода — прим. Sostav]», — уточнили в «Райффайзенбанке».

С 10 апреля «Райффайзенбанк» перестал подключать к новым зарплатным проектам российские компании.

В конце мая австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International запустила процесс передачи российского подразделения акционерам, сообщали источники Reuters. Тогда представитель компании подтвердил, что банк изучает возможные варианты сделок, которые могут привести к продаже или выделению российского подразделения «Райффайзенбанка».