РАЭК выступила против запрета иностранных компаний такси

Российская Ассоциация Электронных коммуникаций выступила против инициативы депутата государственной думы Евгения Москвичева о запрете работы на российском рынке иностранных сервисов такси. Официальная позиция опубликована на сайте РАЭК.
Поправки о запрете работы иностранных компаний в таксомоторной сфере внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси, сообщили накануне «РИА Новости». В декабре законопроект был принят в первом чтении и отправлен на совершенствование.
Евгений Москвичев, глава комитета Госдумы по транспорту и строительству:
Мы прописываем, чтобы во всех городах была служба заказа такси, но не только вот такие магнат, как Яндекс, а любой перевозчик сможет создать свою службу заказа такси и выполнять все заказы в любом субъекте.
Но мы написали совершенно новые требования к службе заказа такси: это должно быть только юридическое лицо, и они не могут быть филиалом какой-то иностранной компании, это должны быть только российские компании с российским капиталом.
Что касается контроля, мы всю эту политику отдаём на формирование субъектам РФ. Каждый субъект будет отвечать за свою службу такси, нужно в начале порядок внутри каждого маленького города, посёлка и областного центра навести.
РАЭК перечислил несколько пунктов, согласно которым поправки усугубят ситуацию на российском рынке такси. Сред этих доводов такие:
- Запрет на работу иностранных компаний на российском рынке не обеспечат развитие отечественных компаний и не будет способствовать развитию конкуренции в стране.
- Предлагаемые меры не соответствуют реальному состоянию рынка, развитию технологий и конкуренции.
- Введение новых регуляторных требований должны сопровождаться масштабным пересмотром и отменой устаревших норм. Так, например, использование бумажных журналах при ведении предрейсовых осмотров водителей приводит к тому, что медосмотры проходят только на бумаге).
- Законопроект не учитывает успешный международный опыт регулирования, который предполагает развитие разных моделей оплаты труда водителей, разделяя их на водителей профессиональных парков и самозанятых. Аналогичная модель сейчас активно обсуждается в западных странах, в Нью-Йорке также рассматривается вопрос о минимальной заработной плате.
В результате принятия этой инициативы резко снизится конкуренция в сфере таксомоторных перевозок, не будет развития и наступит стагнация. Сейчас российские компании находятся в числе лидеров по развитию в этой сфере. К тому же это усложнит выход на рынок новых компаниям и частным лицам, считает РАЭК. Организация попросила Думу привлечь к обсуждению и разработке закона специалистов, знакомых с описанным рынком
Работа над законом о такси ведется с 2015 года, первый закон приняли в первом чтении, но позднее его отозвали. В 2018 году появился новый законопроект, который предусматривал получение разрешения на использования конкретного автомобиля в качестве такси. Разрешение предполагалось выдавать на пять лет, водитель всегда должен был бы иметь его под рукой.