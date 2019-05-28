РАЭК выступила против запрета иностранных компаний такси

Евгений Москвичев, глава комитета Госдумы по транспорту и строительству:

Мы прописываем, чтобы во всех городах была служба заказа такси, но не только вот такие магнат, как Яндекс, а любой перевозчик сможет создать свою службу заказа такси и выполнять все заказы в любом субъекте.

Но мы написали совершенно новые требования к службе заказа такси: это должно быть только юридическое лицо, и они не могут быть филиалом какой-то иностранной компании, это должны быть только российские компании с российским капиталом.

Что касается контроля, мы всю эту политику отдаём на формирование субъектам РФ. Каждый субъект будет отвечать за свою службу такси, нужно в начале порядок внутри каждого маленького города, посёлка и областного центра навести.