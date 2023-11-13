Кейс Radiotehnika и Jami Group: как сделать советский бренд снова актуальным

Radiotehnika занимается производством аудиооборудования ещё со времён существования Советского Союза. Сегодня компания старается сочетать в себе историческое наследие и современные технологии. Для того чтобы подчеркнуть свой многолетний опыт и желание идти в ногу со временем, специалисты из Radiotehnika обратились за помощью к команде из JAMI GROUP . О том, на что обращало внимание агентство при создании ребрендинга и что из этого получилось в итоге, расскажем в нашем материале на Sostav.

Задача

Со слов маркетинг-директора Radiotehnika Сергея Безверхого, при подготовке ребрендинга важной задачей стало сохранить советскую эстетику и ностальгию, объединить традиции прошлого и технологии, создавая аудиотехнику для людей, увлеченных музыкой. Также требовалось отразить ключевые ценности бренда: наследие, открытость новому и технологичность. Важной задачей было учесть как широкий ассортимент аудио-продуктов, которые выпускает производитель, так и товары из других категорий, например, портативное аудио, — то есть товары массового спроса.

Реализация

Ключевым аспектом, которым руководствовались специалисты из Jami Group во время реализации ребрендинга для Radiotehnika — воплощение образа интеллигента, который любит ретро-эстетику и уважительно относится к людям. Как рассказал Сергей Коркин, управляющий партнер ISTO и брендингового агентства Jami Group, им удалось изучить наследие бренда, особенно шрифтовое, чтобы сохранить советскую романтику и при этом ощущение, что это современный, технологичный продукт.

Логотип и фирменный знак. Выполнены в минималистичном стиле с лаконичными графическими элементами. Стилистика букв, по задумке, перекликается с историческим логотипом, но при этом форма стала современнее. Знаки в логотипе — это элементы звуковых сеток, образ звука.

Цветовая палитра. Основные цвета бренда — светло-серый, чёрный и средний серый. Дополнительные цвета: красный и жёлтый, которые применяются в качестве акцентных цветов бренда.

Баннеры и постеры. Каждая буква логотипа — это часть модульной сетки, которая помогает сформировать целостное изображение. Минимальный размер иллюстрации равен одному модулю. Также можно применять принцип деления формата на две части с леттерингом по центру.

Онлайн-форматы. Предполагают крупное размещение продукта. Лого и знак располагаются внизу, акцент — на тексте (слоган или название и описание модели).

Кадры в анимации и их смена строятся по сетке. Знак переходит в продуктовые вставки, далее появляется название модели и её УТП, в конце — призыв к покупке (CTA). Такой порядок кадров будет актуален для демонстрации любого изделия бренда. Допустима демонстрация товара в интерьере, изделие крупным планом или подача разобранного продукта с его составляющими. Чистые фоны позволяют дать всю необходимую информацию для клиента.

Упаковка. Пример использования паттерна на коробках. Изначально это формы из знака, которые формируют сетки колонок: звук динамичен — рисунок меняется. Цвет — белый с прозрачностью 80%.

Упаковка полочной акустики в брендовых цветах. Задача упаковки — выделить товар на полках. Позиционирование бренда подразумевает создание честного и функционального продукта, поэтому и упаковка передает реальный размер и показывает, как он устроен, его функции и качества. Дизайн упаковки как бы делает рентгеновский снимок продукта.

Вместе с брендбуком обновился и сайт бренда.

Примеры крупной съёмки продуктов. Подход ставит акцент на материалах, дизайне и качестве. Такая съёмка призвана показать наслаждение продуктом и передать его характер. Выставив свет нужным образом, можно показать самый обычный объект иначе, добавить в него загадку. Особое внимание на качество, фактуры, материалы. Одно из направлений в съёмке — игра со светом. В минималистичных изображениях уделяется особое внимание свету, на примерах показано, как он создаёт геометрию на фото.