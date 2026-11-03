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03.11.2026 в 10:00

«Радио Sostav»: Как маркетологам сохранить контроль над рекламой?

Что остается в руках маркетолога, когда все больше решений принимают алгоритмы

При создании рекламы приходится учитывать не только аудиторию и задачи бренда, но и алгоритмы площадки. От них зависит, кому и как часто покажут сообщение. Однако большие охваты и количество кликов не всегда дают бизнесу больше, чем работа с узкой целевой аудиторией. Как выбирать каналы и оценивать результат, если у каждой платформы свои правила, а зависимость от одного источника клиентов может поставить продажи под угрозу?

В новом выпуске «Радио Sostav» обсуждаем, как алгоритмы влияют на работу над рекламой, почему важно следить за качеством трафика и оценивать зависимость от отдельных каналов. Представители индустрии рассуждают о роли данных в принятии решений и о том, действительно ли маркетологи теряют контроль над рекламой или меняется то, на чем он держится.

Сегодня в эфире:

  • Дмитрий Щеголяев, директор по цифровому маркетингу hh.ru ;
  • Руслан Феоктистов, креативный директор диджитал-агентства АЙNET ;
  • Юлия Сараева, коммерческий директор программатик-платформы MediaSniper ;
  • Валентина Теслюк, директор по развитию рекламного агентства Red Digital ;
  • Алена Хабаза, директор по клиентскому сервису MediaDesk .

Подробнее — в новом выпуске «Радио Sostav».

Также выпуск доступен в «Яндекс Музыке» и в Apple Podcasts.

hh.ru Маркетинг алгоритмы Red Digital Mediasniper MediaDesk Радио Sostav АЙNЕТ рекламные платформы
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