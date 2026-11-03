«Радио Sostav»: Как маркетологам сохранить контроль над рекламой?

При создании рекламы приходится учитывать не только аудиторию и задачи бренда, но и алгоритмы площадки. От них зависит, кому и как часто покажут сообщение. Однако большие охваты и количество кликов не всегда дают бизнесу больше, чем работа с узкой целевой аудиторией. Как выбирать каналы и оценивать результат, если у каждой платформы свои правила, а зависимость от одного источника клиентов может поставить продажи под угрозу?
В новом выпуске «Радио Sostav» обсуждаем, как алгоритмы влияют на работу над рекламой, почему важно следить за качеством трафика и оценивать зависимость от отдельных каналов. Представители индустрии рассуждают о роли данных в принятии решений и о том, действительно ли маркетологи теряют контроль над рекламой или меняется то, на чем он держится.
Сегодня в эфире:
- Дмитрий Щеголяев, директор по цифровому маркетингу hh.ru ;
- Руслан Феоктистов, креативный директор диджитал-агентства АЙNET ;
- Юлия Сараева, коммерческий директор программатик-платформы MediaSniper ;
- Валентина Теслюк, директор по развитию рекламного агентства Red Digital ;
- Алена Хабаза, директор по клиентскому сервису MediaDesk .
Подробнее — в новом выпуске «Радио Sostav».
Также выпуск доступен в «Яндекс Музыке» и в Apple Podcasts.