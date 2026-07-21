«Радио Sostav»: Интуиция против аналитики

Маркетинг все чаще опирается на данные: аналитика помогает изучать аудиторию, проверять гипотезы и снижать риски. Но даже в эпоху больших данных многие сильные решения начинаются с интуиции — ощущения, которое появляется раньше, чем цифры складываются в убедительную картину.

Можно ли доверять внутреннему чутью? Где проходит граница между профессиональной интуицией и необоснованным риском? И действительно ли аналитика и интуиция противостоят друг другу, или они работают в связке?

В новом выпуске «Радио Sostav» мы спросили представителей агентств и технологических компаний, когда интуиция оказалась важнее данных и как такие решения повлияли на проекты и бизнес.

Сегодня в эфире:

Марина Попова, исполнительный директор Brand Analytics ;

; Мария Гельдт, стратег Depot ;

; Анна Коноплева, директор Dinamica x D Innovate Group ;

x ; Владислав Овчинников, сооснователь мобильного перформанс-агентства TopTraffic ;

; Татьяна Никишина, CEO креативного агентства БЛИЖЕ ;

; Денис Боков, руководитель креативной группы агентства Milestone (входит в ГК Starlink ).

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