«Радио Sostav»: Интуиция против аналитики

Маркетинг все чаще опирается на данные: аналитика помогает изучать аудиторию, проверять гипотезы и снижать риски. Но даже в эпоху больших данных многие сильные решения начинаются с интуиции — ощущения, которое появляется раньше, чем цифры складываются в убедительную картину.
Можно ли доверять внутреннему чутью? Где проходит граница между профессиональной интуицией и необоснованным риском? И действительно ли аналитика и интуиция противостоят друг другу, или они работают в связке?
В новом выпуске «Радио Sostav» мы спросили представителей агентств и технологических компаний, когда интуиция оказалась важнее данных и как такие решения повлияли на проекты и бизнес.
Сегодня в эфире:
- Марина Попова, исполнительный директор Brand Analytics ;
- Мария Гельдт, стратег Depot ;
- Анна Коноплева, директор Dinamica x D Innovate Group ;
- Владислав Овчинников, сооснователь мобильного перформанс-агентства TopTraffic ;
- Татьяна Никишина, CEO креативного агентства БЛИЖЕ ;
- Денис Боков, руководитель креативной группы агентства Milestone (входит в ГК Starlink ).
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