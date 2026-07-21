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21.07.2026 в 10:00

«Радио Sostav»: Интуиция против аналитики

Разбираемся, когда внутреннее чутье помогает принимать решения раньше, чем это успевают подтвердить цифры

Маркетинг все чаще опирается на данные: аналитика помогает изучать аудиторию, проверять гипотезы и снижать риски. Но даже в эпоху больших данных многие сильные решения начинаются с интуиции — ощущения, которое появляется раньше, чем цифры складываются в убедительную картину.

Можно ли доверять внутреннему чутью? Где проходит граница между профессиональной интуицией и необоснованным риском? И действительно ли аналитика и интуиция противостоят друг другу, или они работают в связке?

В новом выпуске «Радио Sostav» мы спросили представителей агентств и технологических компаний, когда интуиция оказалась важнее данных и как такие решения повлияли на проекты и бизнес.

Сегодня в эфире:

  • Марина Попова, исполнительный директор Brand Analytics ;
  • Мария Гельдт, стратег Depot ;
  • Анна Коноплева, директор Dinamica x D Innovate Group ;
  • Владислав Овчинников, сооснователь мобильного перформанс-агентства TopTraffic ;
  • Татьяна Никишина, CEO креативного агентства БЛИЖЕ ;
  • Денис Боков, руководитель креативной группы агентства Milestone (входит в ГК Starlink ).

Слушать выпуск на «Яндекс Музыке» и в Apple Podcasts.

Depot Brand Analytics Starlink TopTraffic Радио Sostav D Innovate Group Milestone Dinamica БЛИЖЕ
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