Работу аналогового ТВ в России могут продлить ещё на год

Разрешение на использование частот для вещания аналогового ТВ могут продлить на 2024 год. Такой вопрос рассмотрят в ноябре члены Госкомиссии по радиочастотам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Участники рынка предлагают увеличить срок использования частот ещё на год, то есть до 2025 года. Речь идет в первую очередь о региональных каналах, первый и второй мультиплексы для жителей всех регионов страны — в «цифре».

Однако наряду с 20 федеральными ТВ-каналами в России действует свыше 30 значимых региональных каналов и около 130 районных. Им места в цифровом эфире не нашлось, поясняют участники рынка. Поэтому обсуждаемая мера — хорошая новость для телезрителей, полагают эксперты.

При этом частоты в полосе 470−790 МГц, которую занимают аналоговые ТВ-каналы, интересны сотовым операторам. «В условиях дефицита частот и растущего потребления трафика телеком-операторы заинтересованы в получении дополнительного частотного ресурса, в том числе «второго цифрового дивиденда» (694−790 МГц) для развертывания сетей LTE и сетей следующих поколений», — отметили в пресс-службе МТС.

Это означает, что часть частот, необходимых для сетей 5G, по-прежнему окажется недоступной. Между тем, как подчеркивают и связисты, и специалисты по телерадиовещанию, моментальный отказ от аналоговых частот не решит проблем мобильных компаний.