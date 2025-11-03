Средняя зарплата в 24 отраслях России превысила 150 тыс. рублей

В августе 2025 года средняя начисленная зарплата превысила 150 тыс. рублей сразу в 24 отраслях экономики России. Такие данные приводят РИА Новости со ссылкой на Единую межведомственную информационно-статистическую систему (ЕМИСС).

Для сравнения, год назад подобный уровень доходов фиксировался лишь в 12 сферах. Средняя зарплата по стране в августе составила 92,9 тыс. рублей — это на 10 тыс. выше, чем в 2024-м.

Самые высокие доходы традиционно показывают сотрудники нефтегазового сектора: в добыче природного газа средняя зарплата достигла 327,6 тыс. рублей. В след за ними идут разработчики программного обеспечения — 216,7 тыс. руб., производители агрохимической продукции — 215,8 тыс. руб., а также специалисты в области воздушного транспорта.

В список отраслей с доходами выше 150 тыс. рублей вошли также производство табачных изделий, компьютеров и электроники, добыча цветных металлов, консалтинг и спутниковая связь.

Рост числа высокооплачиваемых отраслей эксперты связывают с повышением квалификационных требований, кадровым дефицитом в технологических и инженерных профессиях, а также с индексацией заработных плат в частных и государственных компаниях.

По оценкам аналитиков, такая динамика отражает не только рост доходов в высокотехнологичных секторах, но и углубляющееся расслоение между регионами и профессиями.