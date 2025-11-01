Работающих по договорам ГПХ россиян стало в 1,5 раза больше

Бизнес резко увеличил наем сотрудников по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). К сентябрю таких работников насчитывалось почти 2 млн — в 1,5 раза больше, чем год назад. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

На сентябрь 2025 года в российских организациях (без учета малого и среднего бизнеса) трудилось почти 33 млн человек. Еще свыше 2 млн были заняты вне штата: около 600 тыс. — по совместительству, 1,6 млн — по договорам ГПХ.

Главная причина роста количества внештатных сотрудников — стремление бизнеса сократить издержки на фоне высоких ставок и роста налоговой нагрузки. Исполнителям по ГПХ не нужно оплачивать отпуск, предоставлять рабочее место и платить страховые взносы, а в случае с самозанятыми — даже удерживать НДФЛ. В результате сотрудник на ГПХ обходится компаниям на 30−50% дешевле штатного.

Наибольшее число внештатников работает в торговле, финансах, здравоохранении и образовании. Росту занятости по ГПХ способствуют также распространение самозанятости (14,6 млн человек), развитие цифровых платформ (такси, доставка, маркетплейсы) и кадровый дефицит, из-за которого компании ищут гибкие формы найма.

Однако эксперты предупреждают: растущая популярность ГПХ ведет к снижению социальной защиты работников. В случае подмены трудовых договоров компании рискуют получить штраф до 100 тыс. руб. и доначисления налогов и взносов. Минтруд уже внедрил индикаторы риска, помогающие выявлять такие нарушения.

Экономисты опасаются, что дальнейшее расширение неформальной занятости может ослабить пенсионную систему и ограничить граждан в получении социальных выплат.

Ранее сообщалось, что примерно половина опрошенных россиян, подрабатывающих на фрилансе, получают до 10 тыс. руб. в месяц. Самой популярной для фриланса оказалась сфера ремонта, копирайтинг, маркетинг и PR.