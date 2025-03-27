Копирайтинг, маркетинг и PR названы самыми популярными сферами во фрилансе

Примерно половина опрошенных россиян, подрабатывающих на фрилансе, получают до 10 тыс. руб. в месяц. Самой популярной для фриланса оказалась сфера ремонта, копирайтинг, маркетинг и PR, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса «СберНПФ», «Работа.ру» и сервиса «Подработка».

29% опрошенных россиян заявили, что оказывают услуги как частные лица. По сравнению с 2024 годом показатель вырос на 5 п.п. При этом для 25% из них это подработка, а для 4% - основной заработок.

49% получают доход от подработки до 10 тыс. руб. в месяц, 28% зарабатывают до 30 тыс. руб., каждый десятый — до 50 тыс. руб. Еще 9% получают до 100 тыс. руб., и только 4% - свыше 100 тыс. руб.

Самой популярной оказалась сфера ремонта, на долю которой приходится 16% голосов опрошенных. В топ-5 также вошли: копирайтинг (12%), маркетинг и PR (11%), программирование и разработка (10%), репетиторство (9%).

Только четверть фрилансеров знают, как формируется пенсия у самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Остальные представляют это в общих чертах (32%) или ничего не знают об этом (42%). Однако почти половина работающих на себя формирует долгосрочные сбережения (49%).

Напомним, в прошлом году женщины-фрилансеры заработали вдвое меньше мужчин. Среднемесячный доход мужчин-фрилансеров вырос на 5% за год.