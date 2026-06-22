Работать «по-старому» больше не получится: три сдвига, которые меняют бренд работодателя

Рынок труда вошел в период, который многие описывают как идеальный шторм: дефицит кадров, падение предсказуемости, выгорание команд и снижение управляемости происходят одновременно. В этих условиях привычные подходы к HR и бренду работодателя перестают работать. Роман Шеховцов, стратегический партнер makelove , — о трех изменениях, которые определяют новую практику в бренде работодателя.

Идеальный шторм: новая реальность рынка труда

Компании долгое время существовали в логике понятных HR-циклов, где нехватка кандидатов решалась усилением подбора, рост текучести — пересмотром мотивации, а снижение вовлечённости — запуском внутренних коммуникаций или программ благополучия. Такой подход предполагал, что проблема локализуема, а значит, для неё можно подобрать соответствующий инструмент.

Однако изменения 2026−2027 годов меняют саму логику работы с людьми и управления командами. Организации одновременно сталкиваются с нехваткой квалифицированных специалистов, ростом выгорания, перегретыми ожиданиями сотрудников и снижением эффективности привычных управленческих сценариев. Более того, в отдельных индустриях кадровый дефицит может существовать параллельно со снижением спроса и необходимостью оптимизации затрат.

Именно поэтому текущую ситуацию всё чаще описывают не как кризис, а как состояние затяжной турбулентности. Для бизнеса это означает важный сдвиг: неопределённость перестает быть временным отклонением от нормы и становится самой нормой. А вместе с этим меняются требования к тому, как компании выстраивают отношения с людьми.

Бренды попали в коммуникационный тупик

С 2020 по 2025 год бренд работодателя в большинстве компаний рассматривался прежде всего как маркетинговый инструмент, направленный на привлечение кандидатов и расширение воронки найма в условиях «рынка кандидата» и усиливающейся конкуренции между работодателями. Коммуникации бренда работодателя действительно позволяли решать ряд практических задач. Однако сегодня одной коммуникации уже недостаточно для устойчивого результата.

Работодатели столкнулись с ситуацией, когда красивое позиционирование все чаще не выдерживает столкновения с реальным опытом сотрудников. На фоне высокой тревожности, усталости и общего снижения доверия люди начинают внимательнее относиться не к тому, что компания обещает, а к тому, насколько ее действия совпадают с заявленными принципами.

В этом смысле бренд работодателя постепенно входит в коммуникационный тупик. Привычная логика «рассказать о себе громче и заметнее» больше не гарантирует ни лояльности, ни удержания, ни управляемости команды. Значение начинает приобретать другое качество — способность компании создавать понятную, последовательную и предсказуемую среду, в которой сотрудник понимает правила игры, свое место и перспективы развития.

По сути, бренд работодателя начинает смещаться из области маркетингового воздействия в область организационной архитектуры.

Бренд работодателя становится бизнес-активом

Главный вывод исследования — изменение самой логики управления людьми. В условиях высокой неопределённости человеческий капитал всё чаще воспринимается не как ресурс, а как один из ключевых активов бизнеса, напрямую влияющий на устойчивость, скорость адаптации и способность компании проходить через кризисы.

Это меняет и требования к управлению. Если человеческий капитал становится капиталом в полном смысле слова, к нему начинают применять те же принципы, что и к любому другому стратегическому активу: измеримость, оценку и учёт, единый контур управления, постоянную оптимизацию, связь со стратегией, прозрачность и функциональную преемственность.

На этом фоне меняется и роль бренда работодателя. Он перестает быть преимущественно HR-коммуникацией или инструментом найма и становится частью системы управления человеческим капиталом. Его задача уже не только в привлечении внимания к работодателю, но и в удержании критически важных компетенций, снижении стоимости ошибок в найме и повышении организационной устойчивости.

Бренд работодателя 2026−2027: новая парадигма и новая практика

Главное изменение ближайших лет связано даже не с коммуникациями, а с тем, как компании будут оценивать сам бренд работодателя.

Долгое время он оставался сервисной функцией. Его эффективность измеряли через узнаваемость работодателя, количество откликов, стоимость найма или привлекательность EVP. По сути, бренд работодателя рассматривался как инструмент поддержки HR-задач.

Сегодня этого уже недостаточно. Если раньше бренд работодателя отвечал прежде всего за привлечение кандидатов, то теперь его влияние распространяется на весь путь сотрудника внутри компании. От того, насколько последовательно выстроен этот путь, зависит скорость адаптации новичков, вовлеченность команд, качество управленческих практик и устойчивость корпоративной культуры.

Поэтому вопрос сегодня уже не в том, нужен ли компании бренд работодателя. Вопрос в том, какое влияние он оказывает на бизнес-результат.

Вместе с этим меняются и критерии оценки эффективности. В центре внимания оказываются не только HR-метрики, но и показатели, напрямую связанные с экономикой бизнеса: текучесть, стоимость найма и адаптации, скорость закрытия вакансии, уровень вовлечённости и производительность команд.

Показательно, что сильный бренд работодателя влияет не только на восприятие компании, но и на ее операционную эффективность. Исследования показывают, что сотрудники готовы выбирать работодателей с сильной репутацией даже при менее привлекательном уровне компенсации, а сами компании получают более низкую текучесть и меньшие затраты на привлечение персонала.

Именно в этом заключается главный сдвиг последних лет: бренд работодателя больше нельзя рассматривать отдельно от бизнес-стратегии. Все чаще он становится частью механики ее реализации.