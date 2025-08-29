Работает ли SEO в 2025 году — и стоит ли в него вкладываться

Одни жалуются на бесполезность поискового продвижения, другие получают качественных лидов практически бесплатно. В чем разница, Sostav рассказала команда агентства PW agency.

Что случилось с SEO за последние два года

Если коротко — поисковики перестали быть снисходительными к посредственному контенту. Google и «Яндекс» ужесточили требования настолько, что половина старых приемов просто перестала работать.

Весной 2024 года Google выпустил обновление «Полезный контент», после которого сайты с шаблонными текстами потеряли до 45% трафика. Примерно в то же время «Яндекс» запустил свой «Индекс качества сайта» — агрегатный показатель доверия, который учитывает отзывы, упоминания и брендовый трафик.

Что это означает на практике? Узконишевые сайты без репутации просели в выдаче, а ресурсы с высоким уровнем пользовательского доверия укрепили позиции. Поисковики научились лучше распознавать, где настоящая экспертность, а где красивая обёртка без содержания.

Дмитрий Щербаков, SEO-специалист PW agency: Оба поисковика усилили учет авторитетности: Google все больше полагается на опыт (E-E-A-T) и брендовые упоминания, «Яндекс» же использует нейросети (например, «Королёв») для анализа смысла текста и запустил фильтр «Тайфун» против некачественных нейросетевых текстов.

Что больше не работает в SEO (и никогда не будет)

Фаршировка ключевыми словами. Тексты в стиле «купить пластиковые окна в Москве недорого с установкой от производителя пластиковых окон» теперь легко распознаются и отправляются в бан. Алгоритмы научились понимать естественную речь.

Создание отдельных страниц под каждый запрос. Раньше SEO-шники плодили десятки похожих страниц: «установка окон в Москве», «монтаж окон в Москве», «поставить окна в Москве». Теперь поисковики понимают синонимы и предпочитают одну качественную страницу множеству поверхностных.

Генерация бессмысленного текста. Да, нейросети умеют писать. Но если просто скопировать результат ChatGPT на сайт — алгоритмы это быстро распознают и накажут. Машинный текст без экспертной доработки легко вычисляется.

А что же работает?

E-E-A-T: опыт, экспертность, авторитетность, достоверность. Контент должен демонстрировать глубокое понимание темы, подкрепленное реальным опытом автора или компании. Например, статья о ремонте автомобилей от автосервиса с 10-летним стажем будет ранжироваться лучше, чем такая же статья от случайного блогера. Поисковики научились оценивать авторитет источника.

Техническое SEO как основа. Безупречное техническое состояние сайта стало обязательным условием успеха. Ключевые моменты: скорость загрузки (особенно метрики Core Web Vitals), мобильная оптимизация, правильная разметка Schema.org. Медленные сайты без SSL-сертификатов «Яндекс» вообще перестал пускать в топ. Это не рекомендация — это требование.

Комплексный контент-маркетинг. Вместо коротких SEO-текстов нужно создавать материалы, которые реально решают проблемы пользователей. Тексты, видео, инфографика, подкасты — все, что поможет человеку разобраться в вопросе. Хороший пример — не статья «Как выбрать окна», а полноценный гид с чек-листами, калькулятором стоимости, видеообзорами материалов и реальными отзывами клиентов.

Стоит ли вкладываться в SEO в 2025?

Да, но с пониманием новых правил игры. SEO стало сложнее, требует больше экспертизы и времени. Но при правильном подходе остается одним из самых эффективных каналов привлечения клиентов.

Если у вас есть время и ресурсы на создание действительно полезного контента — SEO будет работать. Если нужны клиенты «вчера» и бюджет ограничен — лучше начать с контекстной рекламы, а SEO запустить параллельно как долгосрочную инвестицию.

Поисковое продвижение не умерло. Оно просто выросло и стало требовательнее к качеству. Те, кто это понял и адаптировался, получают больше трафика, чем когда-либо. Те, кто пытается играть по старым правилам — остаются за бортом.