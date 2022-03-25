Пятый блок сессий Red Apple. Образование: теория и практика

Фестиваль Red Apple предлагает посмотреть финальные сессии Digital Week, которые посвящены образованию и умению свои знания презентовать. О том, как пройти путь от выпускника вуза до востребованного специалиста, рассказали топовые спикеры индустрии.
Клуб 2030 АКАР. Образование: ожидания, реальность, перспективы
Представители бизнеса, образования и рекрутинга обсудили:
- каков реальный разрыв между квалификацией выпускников и актуальными запросами коммуникационного рынка и как его сократить;
- как сделать взаимодействие бизнеса и образования эффективным и взаимовыгодным;
- как молодым специалистам становиться smart & the new √1+tan2C.
Со-модераторы:
- Димитрис Ваяс, CEO PHD, сопредседатель комитета 2030 АКАР;
- Дмитрий Тарновский, управляющий партнер Mindshare, сопредседатель комитета 2030 АКАР.
Спикеры:
- Алексей Фаюстов, руководитель образовательных программ «Медиакоммуникиации и мультимедийные технологии», «Телевидение и новые медиа» в УрФУ;
- Анастасия Алехина, директор по работе с персоналом BBDO Group;
- Екатерина Ламинина, коуч, CEO Big Fish Recruitment;
- Нина Трубникова, декан факультета рекламы РУДН.
Как сделать презентацию, чтобы клиент сказал: «Вау»
Эксперты рассказали, как сделать убедительную презентацию, а также обсудили:
- ключевые ошибки и как их исправить;
- тренды в дизайне презентаций;
- примеры презентаций больших компаний.
Спикеры:
- Николай Пере, сооснователь, CEO Bonnie&Slide;
- Светлана Фирсова, сооснователь, дизайн директор Bonnie&Slide.