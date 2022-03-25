Пятый блок сессий Red Apple. Образование: теория и практика

Фестиваль Red Apple предлагает посмотреть финальные сессии Digital Week, которые посвящены образованию и умению свои знания презентовать. О том, как пройти путь от выпускника вуза до востребованного специалиста, рассказали топовые спикеры индустрии.

Клуб 2030 АКАР. Образование: ожидания, реальность, перспективы

Представители бизнеса, образования и рекрутинга обсудили:

каков реальный разрыв между квалификацией выпускников и актуальными запросами коммуникационного рынка и как его сократить;

как сделать взаимодействие бизнеса и образования эффективным и взаимовыгодным;

как молодым специалистам становиться smart & the new √1+tan2C.

Со-модераторы:

Димитрис Ваяс, CEO PHD, сопредседатель комитета 2030 АКАР;

Дмитрий Тарновский, управляющий партнер Mindshare, сопредседатель комитета 2030 АКАР.

Спикеры:

Алексей Фаюстов, руководитель образовательных программ «Медиакоммуникиации и мультимедийные технологии», «Телевидение и новые медиа» в УрФУ;

Анастасия Алехина, директор по работе с персоналом BBDO Group;

Екатерина Ламинина, коуч, CEO Big Fish Recruitment;

Нина Трубникова, декан факультета рекламы РУДН.

Как сделать презентацию, чтобы клиент сказал: «Вау»

Эксперты рассказали, как сделать убедительную презентацию, а также обсудили:

ключевые ошибки и как их исправить;

тренды в дизайне презентаций;

примеры презентаций больших компаний.

Спикеры: