Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+14
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
25.03.2022 в 11:10

Пятый блок сессий Red Apple. Образование: теория и практика

О квалификации специалистов, запросах бизнеса и создании убедительных презентаций

Фестиваль Red Apple предлагает посмотреть финальные сессии Digital Week, которые посвящены образованию и умению свои знания презентовать. О том, как пройти путь от выпускника вуза до востребованного специалиста, рассказали топовые спикеры индустрии.

Клуб 2030 АКАР. Образование: ожидания, реальность, перспективы

Представители бизнеса, образования и рекрутинга обсудили:

  • каков реальный разрыв между квалификацией выпускников и актуальными запросами коммуникационного рынка и как его сократить;
  • как сделать взаимодействие бизнеса и образования эффективным и взаимовыгодным;
  • как молодым специалистам становиться smart & the new √1+tan2C.

Со-модераторы:

  • Димитрис Ваяс, CEO PHD, сопредседатель комитета 2030 АКАР;
  • Дмитрий Тарновский, управляющий партнер Mindshare, сопредседатель комитета 2030 АКАР.

Спикеры:

  • Алексей Фаюстов, руководитель образовательных программ «Медиакоммуникиации и мультимедийные технологии», «Телевидение и новые медиа» в УрФУ;
  • Анастасия Алехина, директор по работе с персоналом BBDO Group;
  • Екатерина Ламинина, коуч, CEO Big Fish Recruitment;
  • Нина Трубникова, декан факультета рекламы РУДН.

Как сделать презентацию, чтобы клиент сказал: «Вау»

Эксперты рассказали, как сделать убедительную презентацию, а также обсудили:

  • ключевые ошибки и как их исправить;
  • тренды в дизайне презентаций;
  • примеры презентаций больших компаний.

Спикеры:

  • Николай Пере, сооснователь, CEO Bonnie&Slide;
  • Светлана Фирсова, сооснователь, дизайн директор Bonnie&Slide.
Партнёрский материал
Red Apple
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Фестивали
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.