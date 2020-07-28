«Пятерочка» откроет магазин без кассиров для всех

Торговая сеть «Пятерочка» рассматривает возможность открыть магазин без кассиров для широкого круга покупателей. Об этом «РИА Новости» сообщил генеральный директор «Пятерочки» Сергей Гончаров.



X5 Retail Group открыл первую экспериментальную «Пятерочку» без кассиров площадью 20 м2 в Долгопрудном в сентябре прошлого года. Магазин был предназначен только для сотрудников компании. Однако такая модель работы подтвердила свою эффективность и будет опробована на более широком круге покупателей.

Сергей Гончаров:

Мы продолжаем тестировать среди сотрудников формат «Пятерочка с собой» — это высокотехнологичные магазины небольшой площади без кассиров. В ближайшее время будем принимать решение о пилотном проекте для широкой публики.

Для входа в магазин потребуется приложение «Пятерочка с собой»: система формирует динамический QR-код, покупатель может отсканировать его и попасть в торговый зал. Оплатить покупку можно на кассе самообслуживания или через приложение. Видеокамеры фиксируют все торговое пространство, что позволяет контролировать число товаров, купленных или только снятых с полки, с помощью нейросети.

В мае Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» приступили к тестированию магазинов без касс и продавцов. За покупателями следит система видеонаблюдения, а деньги за покупки автоматически списываются через специальное мобильное приложение.