«Пятерочка» и Teammate запустили кампанию по поддержке геймеров во время AFK

«Пятерочка» совместно с gametainment-агентством Teammate запускает масштабную кампанию по поддержке геймеров в тот момент, когда им надо прерваться, чтобы утолить голод. В рамках проекта курьеры не только доставят еду, но и подменят известных стримеров во время перекуса!

Концепция коммуникации основана на игровом понятии AFK — Away From Keyboard — буквально «ушел от клавиатуры». Для любого геймера отлучиться во время игры равнозначно подставить команду и страшно опозориться. А что делать, если и перекусить пора, и игра в разгаре?

«Пятерочка» объединилась с агентством Teammate, чтобы закрыть «боль» игровой аудитории. И теперь «Пятерочка» выручает, пока геймер AFK! Курьеры не только быстро доставят готовую еду заказчикам, но и подменят во время перекуса!

В основе рекламной кампании лежит большая чековая акция, приземленная на специально созданный Telegram-бот. Любой, кто зарегистрирует в нем чек с покупкой готовой еды бренда «Пятерочка Кафе», получит шанс выиграть крутые призы: от игровой гарнитуры до мощного ПК. А главному победителю еще и достанется встреча и совместный стрим с самим Ильей fAnder’ом.

Регина Ахраменюк, руководитель направления интернет-маркетинга «Пятерочка»: Этот проект — отличный симбиоз креативности и бизнес-рациональности. Команда агентства помогла нам выстроить кампанию на глубоком геймерском инсайте и совместить с механикой, обеспечивающей эффект на бизнес. Соседство этих условий — всегда задел на успех. Более того, для нас чековая акция в Telegram-боте — это эксперимент. С нетерпением ожидаю результатов.

Для поддержки акции был разработан набор креативных решений, прицельно направленных на аудиторию геймеров: от динамичного OLV до нестандартной интеграции на платформе Twitch.

Многоканальная коммуникационная кампания стартовала с PR-вакансии, в которой «Пятерочка» объявила о поиске курьеров-геймеров.

Затем опубликовали первый в истории группы X5 ролик с использованием нейросетей.

Артем Синявский, CCO Marvelous Group: Мы создавали TEAMMATE с большими визионерскими планами на категорию гейминга. Мне очень приятно наблюдать, как они начинают реализовываться, и крупнейшие рекламодатели проявляют свой интерес к этой территории и обращаются к нам. Эта кампания демонстрирует эталон нативного формата, точнейший геймерский инсайт, смелость клиента и, я уверен, покажет серьезные показатели эффективности с точки зрения бизнеса. А самое главное, что это только начало.

Сердцем всей истории стала креативная интеграция в лайв-трансляции к стримерам, среди которых Илья fAnder, gensyxa, Pch3lk1n и другие. Мы не просто разместили рекламный баннер или договорились о базовой активации с блогерским промокодом. Вместо этого организовали доставку еды прямо на стримы Twitch-селебов. А дальше их ждал приятный сюрприз.

Роман Рязанов СЕО/ CD TEAMMATE: Мы в TEAMMATE всегда страстно движимы креативной эффективностью большой идеи для клиента. В данном кейсе мы сделали упор на качественный контакт в бренд коммуникации стримеров с аудиторией. Нащупав AFK как медиапространство для заполнения времени внимания, и как популярное действие при отвлечении от игрового процесса для встречи курьера. Было придумано, как бренд может органично и в то же время необычно выручить стримеров, ведь «Пятерочка» выручает. Сюда же в сценарии ролика интегрирована гиперболизация ответственности за AFK в воображаемом мире геймера. Ведь геймеров не оторвать от игры и времени на игры всегда мало. Классически или стандартно стримеры делают заказы у брендов конкурентов, делятся промокодами, показывают употребление продукта, иногда выключают камеру или показывают видео. Именно в этот момент у нас есть дополнительная возможность завлечь аудиторию в развлекательный контент от бренда, так как в новом контенте и удержании всегда заинтересованы и авторы, и аудитория. Первые запуски с героями и отклики аудитории подтвердили нашу убежденность в правильно выбранном пути. При учете, что стандартные реакции аудитории на рекламный контент от бренда это кринж, клоунские смайлики и того хуже. Контент короткий, залетает в Twitch TV, мы получаем очень тонкий и яркий вау-эффект, не растягивая ожидания, курьер заменяет ровно на перекус.



История процесса поступления стримера Денни Купы на роль курьера геймера в «Пятерочку» — это вообще отдельная песня.

Команда проекта

«Пятерочка», клиент:

Ирина Дворникова — директор департамента маркетинговых коммуникаций

Регина Ахраменюк — руководитель направления интернет-маркетинга

Анастасия Резникова — менеджер по медиапланированию;

Дарья Метликина — менеджер по бренд-маркетингу

Мия Мартиросян — менеджер по интернет-маркетингу

Святослав Борисовский — менеджер группы брендов

Эмилия Луговская — бренд-специалист

Teammate, агентство:

Артем Синявский — CCO Marvelous Group

Роман Рязанов — СЕО/CD TeamMate

Анастасия Кашина — Senior Copywriter

Наталия Квачева — Senior Art Director

Тони Павлов — Senior Copywriter

Вероника Гушеватая — Senior Art Director

Рамиля Шаяхметова — Producer

Елена Охинковская — Group Account Director

Reach Ninja (Digital Media)

Булат Аюпов — Media Director

Ирина Пивченкова — Media Buyer

Inspire Production:

Александр Корж — генеральный продюсер

Ксения Балханова — линейный продюсер

Елизавета Хромова — ассистент продюсера

Евгений Клыжко — режиссер

Нурлан Тортбаев — оператор

Мария Костенецкая — художник-постановщик

Елена Саркисян — кастинг-директор

Валентин Савченко — локейшн-менеджер

Дмитрий Житнушкин — администратор

Реналь Хасанзянов — CG-супервайзер

Владислав Чикаревский — монтажер

Егор Гаврин — звукорежиссер на площадке

Актеры:

Егор Владимиров — главный герой

Илья «fANDER» — геймер-курьер

TWIN3D, CG-продакшн

Алексей Белокопытов — генеральный директор

Давид Эмухвари — директор по развитию

Юлия Хан — исполнительный продюсер, супервайзер

Полина Мурадянц — ассистент продюсера

Марина Коночкина — арт-директор

Ян Выгловский, Андрей Станчу — CG-дженералисты

Сергей Жуков, Александра Преображенская — AI-инженеры

Евгений Рязанов — монтажер