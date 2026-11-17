Как превратить рекламу на Smart TV из охватного инструмента в канал привлечения пользователей мобильного приложения? Команды E-Promo и Hybe на примере «Финуслуг» показали, как новый формат помогает получать целевые действия и контролировать стоимость привлечения. В 2026 году запуск кросс-платформенной атрибуции в AppMetrica открыл возможность для performance-продвижения мобильных приложений через Smart TV. Команда E-Promo (входит в E-Promo Group ) совместно с технологическим партнером Hybe протестировала формат CTV-to-Mobile. Hybe оптимизировал рекламные кампании таким образом, что просмотр видеорекламы на Smart TV конвертировался в установки и целевые действия в мобильном приложении. Результатами сотрудничества команда проекта поделилась с Sostav.

Задача

В 2025 году рынок performance-продвижения мобильных приложений столкнулся с ростом стоимости закупки рекламы и ограничениями масштабирования. По данным исследования E-Promo «Медиаинфляция в диджитале», CPA (стоимость целевого действия) в зависимости от вертикали вырос на 8−34% год к году. На стоимость привлечения повлияли высокая конкуренция в финтехе, медиаинфляция и ограниченная емкость классических каналов продвижения.

Для финансовых приложений проблема масштабирования стала особенно заметной. Классический рекламный трафик внутри приложений (in-app) и «Яндекс» упирались в потолок по емкости. При попытке увеличить объем закупки на 20−30% стоимость привлечения клиента могла вырасти в 1,5−2 раза относительно планового показателя.

В этих условиях перед командами E-Promo и Hybe стояла задача проверить новый канал продвижения мобильного приложения «Финуслуги», который позволил бы:

увеличить охват и привлечь новых пользователей;

нарастить объем регистраций и открытий вкладов;

выйти на целевой показатель CPS (стоимости продажи);

сохранить размещение в безопасной для бренда среде (brand safety).

При этом было важно не только привлечь пользователей, но и проверить, можно ли масштабировать новый канал после этапа обучения алгоритмов без ухудшения показателей эффективности.

Решение

В качестве нового канала команды выбрали CTV-to-Mobile — формат рекламы на подключенных к интернету телевизорах (Smart TV), позволяющий привлекать пользователей в мобильное приложение.

На тот момент Smart TV использовали 68% городских домохозяйств, а потенциал канала для перфоманс-рекламы подтверждали результаты исследования Visible и Data Insight: 78% зрителей, видевших рекламу на Smart TV, совершали после нее целевые действия — от установки приложений до покупок. При этом CTV оставался сравнительно молодым каналом для перфоманс-рекламы: в отличие от мобильных приложений, где рекламодатели уже располагали развитой инфраструктурой закупки и измерения результатов, инструменты кросс-девайсной атрибуции рекламы на Smart TV только набирали распространение.

Вместе с тем, до мая 2026 года формат CTV-to-Mobile был доступен преимущественно рекламодателям, использующим системы аналитики AppsFlyer и Adjust, когда поддержку формата добавила и отечественная AppMetrica.

С запуском кросс-платформенной атрибуции (технологии связывания рекламных контактов на разных устройствах) в AppMetrica появилась возможность сопоставлять просмотр рекламы на Smart TV с установкой приложения и последующими целевыми действиями на смартфоне. E-Promo совместно с Hybe вошли в число первых команд, получивших возможность протестировать формат.

Для запуска проекта E-Promo привлекла Hybe — рекламную платформу с широким пулом партнеров по продаже рекламного инвентаря (SSP) и опытом проведения кампаний на Smart TV. Hybe отвечал за запуск и оптимизацию кампаний, маркировку рекламных материалов, тестирование подходов к повышению эффективности и поиск новых сочетаний настроек таргетинга. А команда E-Promo взяла на себя разработку креативов, аналитику, интеграцию и масштабирование эффективных источников трафика.

Цель тестирования — понять, способен ли CTV-to-Mobile привлекать новых пользователей, интересующихся финансовыми продуктами, и обеспечивать бизнес-результат на уровне классических каналов продвижения.

Механика

Кампания проходила в марте 2026 года и состояла из двух этапов: обучения и последующей оптимизации. Для размещения использовали web- и in-app-инвентарь на Smart TV-устройствах с таргетингом на аудиторию из России. Для закупки подключили широкий пул SSP-партнеров: Between Digital, Bidvol, Solta, Buzzoola, UMG, Videohead, Yandex ORTB и другие платформы.

Ключевой механикой CTV-to-Mobile стала связка Smart TV и смартфона. Пользователь видел рекламу на телевизоре, по желанию сканировал QR-код с экрана или переходил к установке мобильного приложения самостоятельно через стор. Кросс-платформенная атрибуция в AppMetrica связывала просмотр рекламы на Smart TV с установкой приложения и post-install действиями (действиями после установки) на смартфоне.

В размещении использовали 10−15-секундные видеоролики с end-card и динамическим QR-кодом в качестве CTA-элемента. Креативы готовили команды E-Promo и «Финуслуг».

Этап 1. Обучение алгоритмов

Первые недели размещения команды посвятили обучению алгоритмов и оценке качества трафика. На этом этапе кампания собирала данные для последующей оптимизации, а команды анализировали поведение пользователей после установки приложения.

Несмотря на раннюю стадию обучения, CTV-to-Mobile показал стабильные показатели после установки приложения (post-install метрики). CR (коэффициент конверсии) из установки в регистрацию составил 41,25%, а SR (доля регистраций) — 4,43%. Это подтвердило, что Smart TV способен привлекать аудиторию с высокой вероятностью целевого действия.

При этом CPS на этапе обучения превышал плановый показатель в 2,37 раза. Команды решили продолжить тестирование, так как первые post-install метрики и результаты отдельных источников подтвердили потенциал формата.

Этап 2. Оптимизация и масштабирование

После этапа обучения команды сосредоточились на оптимизации закупки и поиске наиболее эффективных источников трафика. Для этого использовали ML-алгоритмы, которые в реальном времени анализировали входящий трафик и автоматически корректировали ставки с фокусом на CPI (стоимость установки приложения). Это позволило отсеять неэффективные показы и сосредоточиться на наиболее конверсионной аудитории.

Отдельное внимание уделили перераспределению бюджета между SSP-партнерами. Команды масштабировали размещение на площадках, которые показывали лучшие результаты по качеству трафика и post-install метрикам. Наиболее эффективными источниками стали ViNTERA.TV, START, PlutoTV и ProgTV Android.

Для увеличения объемов и сохранения качества трафика подключили прямые сделки с отдельными площадками и SSP-партнерами. В пул вошли приложение Zona.tube TV, SSP Videohead, SSP UMG и приложение «Лайм HD TV». Параллельно команды тестировали web- и in-app-инвентарь на Smart TV, чтобы найти наиболее стабильные performance-связки.

Результат

Через две недели после начала оптимизации CPS снизился на 30% по сравнению с предыдущей неделей. SR вырос в 2,6 раза по сравнению с этапом обучения, а объем продаж увеличился в 2,14 раза относительно первого этапа. По итогам оптимизации кампания вышла в KPI «Финуслуги» с потенциалом для дальнейшего масштабирования.

Незначительное снижение CR из установки в регистрацию команды связывают с оптимизацией кампаний в сторону аудитории с более высокой вероятностью открытия вклада, а не только регистрации в приложении.

Итоговые результаты кампании:

конверсия из установки в регистрацию (CR) — 40,85%;

конверсия из регистрации в открытие вклада (SR) — 7,64%;

стоимость продажи (CPS) за последнюю неделю — на 32% ниже планового показателя;

итоговая стоимость продажи (CPS) по месяцу оказалась сопоставима с РСЯ и ниже, чем у VK Ads и ряда OEM-источников.

Тестирование показало, что CTV-to-Mobile может работать не только как охватный медийный формат, но и как performance-инструмент для мобильных приложений. После этапа обучения и оптимизации Smart TV-инвентарь способен обеспечивать результат на уровне классических каналов — без компромиссов по качеству аудитории и brand safety.

Евгений Любимов, руководитель направления мобильного продвижения E-Promo Group: В условиях высокой конкуренции и медиаинфляции CTV-to-Mobile открывает новый пласт инвентаря для продвижения мобильных приложений. Мы видим действительно более низкий уровень конкуренции, чем в in-app, и, как следствие, более быстрое попадание в KPI. Это открывает окно возможностей — те, кто использует CTV в дополнение к in-app user acquisition, получат больше целевых действий и пользователей по более выгодной цене. Однако действительно важен этап выбора правильного партнера, чтобы весь тот рост, который происходит благодаря CTV, не оказался фиктивным.

Марат Агаев, менеджер по развитию бизнеса Hybe: Кейс с «Финуслугами» доказал, что CTV-to-Mobile способен выйти за рамки охватного формата и работать как полноценный brandformance-инструмент. Для нас как DSP это подтверждение того, что инвестиции в развитие CTV-инфраструктуры и ML-оптимизацию дают измеримый результат на стороне клиента — а это именно то, что сейчас нужно рынку в наших реалиях. Рынок CTV в России пока находится на ранней стадии, при этом Smart TV уже проник в 78% домохозяйств. Этот момент наиболее благоприятен для тестов: аукционы еще не перегреты, конкуренция за аудиторию адекватна, а охват — уже сопоставим с классическими каналами.