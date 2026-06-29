«Пятерочка» и «Перекресток» прекратили закупки Kinder и Raffaello

Сети «Пятерочка» и «Перекресток», входящие в группу X5, приостановили закупки продукции российского подразделения Ferrero. Речь идет о товарах под брендами Kinder, Raffaello, Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac и Bueno. Об этом сообщает РБК. Информацию подтвердили в пресс-службе компании.

В X5 объяснили решение «неоправданно завышенными отпускными ценами» со стороны поставщика. В компании заявили, что заложенный в отпускные цены уровень доходности производителя существенно превышает рентабельность ретейлера, который несет расходы на логистику, инфраструктуру и обеспечение доступности товаров для покупателей.

Дополнительной причиной в X5 назвали действующие условия оплаты, которые, по оценке компании, не соответствуют скорости реализации продукции Ferrero. По мнению ретейлера, в текущем виде коммерческие условия делают сотрудничество «нецелесообразным».

В компании подчеркнули, что неоднократно предлагали поставщику пересмотреть условия взаимодействия, однако договоренности достигнуть не удалось. При этом X5 готова возобновить сотрудничество в случае, если коммерческие условия будут приведены к «справедливому уровню». По оценке ретейлера, имеющихся запасов продукции Ferrero в магазинах хватит еще примерно на один месяц.

Параллельно X5 ведет переговоры с российскими производителями и поставщиками из дружественных стран о расширении ассортимента кондитерской продукции.

Аналогичный спор о ценах прошлым летом привел к прекращению закупок продукции Mars сетями «Пятерочка» и «Перекресток». К осени 2025 года вопрос удалось решить, и поставки возобновились.