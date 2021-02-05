«Пятёрочка» сняла новогодний мюзикл, где все роли исполнили сотрудники компании

Пятёрочка представила в соцсетях премьеру новогоднего мюзикла, где все роли сыграли реальные сотрудники компании: офисные специалисты, продавцы-кассиры, директора магазинов, операторы склада, руководители проектных команд, а также топ-менеджеры компании. Они исполнили вокальные и танцевальные номера под руководством профессиональных режиссеров-постановщиков, хореографов и сценаристов. Команда торговой сети рассказала, как проходили съемки захватывающей истории о любви.

Мюзикл «Однажды в «Пятёрочке»

«Пятёрочка» решила сломать существующие стереотипы и превратить новогодний корпоратив, который традиционно проходит в компании в конце января, в полноценное кинематографическое онлайн-событие.

Волшебная история «Однажды в «Пятёрочке» с хэппи-эндом, состоящая из девяти серий, начинается в зале ожидания одного из московских аэропортов. Главный герой мюзикла Андрей среди спешащих с чемоданами пассажиров встречает свою любовь и тут же упускает ее из виду. Оказывается, что так понравившаяся ему девушка Ольга работает в «Пятёрочке», но вот кем именно и в каком городе, неизвестно. Андрей отправляется на поиски, но найти человека в такой большой компании нелегко. Главный герой устраивается в «Пятёрочку», заводит новые знакомства, заходит в магазины, ищет Ольгу среди огромных стеллажей с коробками продуктов на складе, заглядывает в кабинеты офиса в надежде ее увидеть.

Новогодний сериал объединил в себе танцевальные и вокальные номера, живую музыку, современное костюмированное представление и информационные технологии.

Создание мюзикла

Подготовка, прекоммуникация, кастинг, написание сценария, репетиции, непосредственно съемки и монтаж фильма заняли 2,5 месяца. Из 3 тыс. сотрудников «Пятёрочки», заявившихся на кастинг, были отобраны 300, которые и приняли участие в мюзикле. Съемки проходили в 14 городах России, за постановку отвечали профессиональные режиссеры, сценаристы, хореографы, стилисты, художественные руководители, операторы ведущих телевизионных каналов страны. Мюзикл объединил все подразделения и регионы присутствия торговой сети.

Главные роли исполнили менеджер по комплектации распределительного центра «Ростов-на-Дону» макрорегиона «Юг» Максим Безрученко (Андрей) и тренинг-менеджер распределительного центра «Видное» макрорегиона «Москва» Анастасия Степанова (Ольга).

Специально для съемок сцен музыкального фильма была закрыта VIP-зона одного из московских аэропортов. Кроме того, из-за погоды в тот день была отменена часть рейсов, поэтому кадры из зала вылета получились особенно зрелищными.

Сценарий фильма создавался в несколько этапов, при этом некоторые правки вносили в него прямо на съемочной площадке. Так команде удалось сделать проект максимально ориентированным на зрителя и компанию в целом. Съемки проходили по принятым стандартам киноиндустрии: с детальным подбором локаций, декорациями, использованием профессионального видеооборудования и световых приборов. Все диалоги записывали непосредственно на площадке, поэтому съемки этих сцен проходили в строжайшей тишине.

Для создания нужной атмосферы в кадре команда проекта тщательно выстраивала декорации, искала костюмы и реквизит: всего было использовано около 1,5 тыс. разных элементов. Образы героям подбирали четыре команды реквизиторов, которые, прежде чем найти необходимые костюмы, объездили десятки магазинов и студий. Иногда организаторам приходилось с нуля перестраивать съемочные площадки для подходящего визуального ряда. Также для фильма было написано девять текстов песен, которые исполнили сотрудники «Пятёрочки» из разных регионов.

Задачи

Несмотря на пандемию и ограничения, «Пятёрочка» провела все запланированные крупные корпоративные мероприятия, но в онлайн-формате. Вместо традиционного новогоднего корпоратива было решено снять музыкальный фильм и все роли отдать сотрудникам торговой сети, что помогло создать невероятную праздничную атмосферу — многие съемки проходили во время январских каникул.

Наталья Белоусова, начальник управления по развитию HR-бренда торговой сети «Пятёрочка»: Было огромное желание подарить нашим коллегам ощущение сказки, чуда, волшебства. Поэтому мы решили не отказываться от проведения праздника, а придумали свой, уникальный формат. На съемках был настоящий драйв. То, с каким желанием и радостью люди участвовали в создании этого мюзикла, еще раз доказало — мы действительно работаем в компании с удивительно сильной корпоративной культурой. Между выходом серий мюзикла мы провели в прямом эфире награждение наших лучших сотрудников по итогам 2020 года, поблагодарили их за работу.

Это важная часть нашей системы признания и нематериальной мотивации, которую мы постоянно совершенствуем, поддерживаем по всем направлениям, добавила Белоусова. Вместе с командой «Пятёрочки» созданием сериала занималось агентство Eventum Premo .

Александр Шумович, генеральный директор Eventum Premo: Перед нами стояла очень амбициозная задача — нужно было разработать такую креативную концепцию, которая заинтересовала бы не только сотрудников «Пятёрочки», но и внешних зрителей. Для этого была создана вдохновляющая история Андрея и Ольги, чтобы заставить людей испытать самые сильные эмоции.

Творческая группа решила не ограничиваться одним мюзиклом и добавила различные интерактивные механики — Instagram-маски, конкурсы в соцсетях, тизерные ролики — для вовлечения аудитории как на этапе прекампейна, так и во время самой трансляции для создания тесной эмоциональной связи со зрителями, отметил Шумович.

Результаты

Фильм был презентован в прямом эфире 29 января в корпоративных аккаунтах «Я в «Пятёрочке». Общее количество просмотров мюзикла в аккаунтах всех соцсетей составило более 3,2 млн, а число комментариев превысило 6 тыс.

Съемка мюзикла направлена на решение основных HR-задач:

трансляцию миссии и ценностей как основных элементов корпоративной культуры;

демонстрацию основных достижений и успехов компании и отдельных команд;

сплочение коллектива в рамках работы над масштабным проектом развития корпоративной культуры;

признание, нематериальную мотивацию и награждение лучших сотрудников.

«Пятёрочка» постоянно улучшает систему нематериальной мотивации, которая охватывает все группы сотрудников. В зависимости от потребностей компания предлагает разные стимулы: участие в инновационных проектах, обучение (онлайн и офлайн, тренинги, курсы, повышение компетенций) и возможность перенимать опыт у профессионалов, карьерный рост. Компания поощряет самых результативных сотрудников и широко рассказывает о них внутри компании.

Кроме того, создатели новогоднего сериала «зашили» в сценарий посылы, связанные с экологией, разумным потреблением и бережным отношением к окружающей среде. Так, например, первая встреча главных героев происходит в аэропорту возле контейнера для сбора использованных батареек, а жизнь в гармонии с природой стала основным принципом главной героини. Уроки экологичного образа жизни, который транслировала героиня, были запущены на прекампейн фильма.

Состав творческой группы:

Пятёрочка (клиент):

Елена Соловьева — руководитель проекта

Ирина Пласконь — руководитель digital-продвижения проекта

Анастасия Демина — менеджер по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре

Eventum Premo (агентство):

Ксения Карамнова — куратор проекта

Анастасия Абашина — руководитель проекта

Анна Синяева — менеджер проекта

Георгий Долмазян — режиссер-постановщик