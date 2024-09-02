Путин рассказал о свободе СМИ в России

В России средствам массовой информации гарантирована свобода. От них требуется только соблюдать законы. Об этом сообщил Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор», опубликованном на сайте Кремля.

Журналисты газеты пожаловались, что в Монголии «остро стоит вопрос свободы прессы», добавив, что Россия «тоже запретила деятельность некоторых СМИ». При этом на Западе запретили «традиционные российские СМИ и заблокировали их в соцсетях».

Путин, в свою очередь, отметил, что российским журналистам «чинят препоны» практически во всех западных странах. По его мнению, «вводится прямая цензура против наших СМИ», против российских корреспондентов «развернули откровенную травлю», на них «без разбора вешают ярлык "кремлевских пропагандистов"», что противоречит демократическим принципам свободы слова и свободного распространения информации.

«В России средства массовой информации свободны. Это твердо гарантировано Конституцией. Мы убеждены в необходимости плюрализма и открытости в информационной сфере», — добавил он.

Президент России рассказал, что российские власти конструктивно взаимодействуют с телеканалами, новостными агентствами, газетами, интернет-порталами вне зависимости от редакционной политики. «Единственное требование к ним — соблюдение российского законодательства. Это должны понимать иностранные корреспонденты, аккредитованные в нашей стране», — подчеркнул он.

Напомним, в июне страны Евросоюза закрыли доступ к материалам трёх российских СМИ — «РИА Новости», «Известий», «Российской газеты», а также зарегистрированного в ЕС медиа Voice of Europe («Голос Европы»). В марте 2022 года Совет ЕС приостановил вещание телеканала RT и агентства Sputnik.