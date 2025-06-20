Владелец Labubu потерял 4 млрд долларов капитализации после критики «слепых коробок» в СМИ

Акции китайской Pop Mart, известной игрушками Labubu, за два дня подешевели почти на 9%, а рыночная стоимость компании сократилась на 3,93 млрд долларов. Об этом сообщает South China Morning Post. По данным Гонконгской биржи, на торгах в пятницу, 20 июня, бумаги падали на 6,6% до отметки 232,2 гонконгского доллара (29,58 доллара), но к закрытию отыграли часть потерь и завершили день снижением на 3,62%.

Поводом падения стоимости стала публикация в издании Коммунистической партии Китая People's Daily, где бизнес-модель Pop Mart подверглась критике. Газета назвала «слепые коробки» — игрушки с неизвестным содержимым — потенциальной «ловушкой» для потребителей, особенно несовершеннолетних, из-за высокого риска привыкания. При этом вероятность найти редкий экземпляр в коробке составляет менее 2%.

Издание со ссылкой на экспертов призвало к ужесточению регулирования подобных товаров, напомнив, что в Китае уже запрещена продажа таких коробок детям младше восьми лет. Высказывание в крупнейшей партийной газете, по оценке South China Morning Post, может отражать позицию китайского руководства.

Игрушки Labubu, стилизованные под мультяшных монстриков, стали одним из главных глобальных трендов 2025 года. Их демонстрировали мировые звезды и российские политики, а весной продажи этих кукол на Wildberries выросли на 4500%. На ПМЭФ-2025 Labubu даже предстали в образах российских первых лиц.