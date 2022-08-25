Минцифры и РКН не будут ограничивать публикации о товарах параллельного импорта в СМИ

Минцифры и Роскомнадзор (РКН) не будут самостоятельно ограничивать публикации о товарах параллельного импорта в СМИ. Однако, если продавцы сочтут, что опубликованные материалы содержат информацию ограниченного доступа, они могут обратиться с заявлениями в полицию и ФСБ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на ответные письма ведомств в адрес Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую в том числе входят «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Яндекс Маркет», «Марвел-дистрибуция».

По словам представителя РАТЭК Антона Гуськова, в обоих письмах сообщалось, что ответственность за распространение контрсанкционной информации предусмотрена ст. 13.14 КоАП РФ (разглашение информации ограниченного доступа — прим. Sostav), полномочиями по фиксированию нарушений наделены полиция и ФСБ, а прокуроры могут возбуждать административные дела по этой статье.

Представитель РКН подтвердил изданию содержание письма, подчеркнув, что регуляторных функций со стороны ведомства по этим нарушениям не предусмотрено. В Минцифры отметили, что направляли ответное письмо в РАТЭК, но комментировать его содержание отказались. «Минцифры не размещает в СМИ информацию о товарах, поступающих по параллельному импорту, поскольку вопрос находится вне компетенции министерства. При этом отмечаем, что препятствие работе журналистов недопустимо», — заявили в ведомстве.

В конце июля РАТЭК направило письмо в Минцифры и Роскомнадзор с просьбой проинформировать зарегистрированные в России СМИ о недопустимости распространения информации о поставках санкционных товаров без письменного разрешения участника внешнеторговой деятельности. Кроме того, ассоциация разослала письма всем своим участникам, в которых утверждалось, что им следует разъяснить своим партнёрам и СМИ, что распространение данных об их внешнеторговой деятельности может быть расценено «как распространение контрсанкционной информации со всеми вытекающими последствиями».

6 июля Госдума приняла закон, который вводит понятие контрсанкционной информации и ограничивает её распространение среди неопределенного круга лиц с использованием СМИ или интернета. Согласно документу, под такой информацией подразумеваются сведения об уже совершённых или только планируемых сделках любых лиц, участвующих во внешнеторговой деятельности России, распространение которых может привести к введению санкций, влияющих на российский рынок.

Введение поправок в Госдуме объясняли необходимостью «оградить [от санкций] участников процесса, которые сегодня ищут новые логистические цепочки, предпринимают усилия для восполнения возможного товарного дефицита в России». Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, за разглашение информации с ограниченным доступом, к которой относятся и контрсанкционные данные, гражданам грозит штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб., а юрлицам — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Партнёр коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Учитель разъяснил изданию, что под ограничения попадает информация о смартфонах, компьютерной технике, фотографическом оборудовании и бытовой технике, добавленных в санкционные списки и являющихся сложными техническими решениями. При этом, по его словам, правообладателями этой продукции должны быть резиденты недружественных государств. «В частности, речь может идти о продукции Apple, Samsung, Asus, Siemens, Miele, Bosch, Nokia, Canon — список в данном случае открытый и, как представляется, будет иметь тенденцию к расширению», — отметил Учитель.