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18+
11.06.2025 в 09:55

Publicis отобрал у WPP контракт Mars на 1,7 млрд долларов

Рекламная группа будет отвечать за стратегию и креатив для ключевых брендов производителя

Французская рекламная группа Publicis Groupe выиграла глобальный медиатендер производителя продуктов питания Mars на сумму 1,7 млрд долларов. Компания будет отвечать за стратегию, креатив и медиапланирование для ключевых брендов сладостей — Mars, Snickers, M&M's и других. Соглашение вступает в силу с января 2026 года. Ранее с брендами Mars работал британский рекламный холдинг WPP. Об этом сообщает Adnews.

В рамках новой экосистемы One Mars Publicis будет обслуживать два крупнейших подразделения Mars — Snacking и Petcare, а также Mars Food & Nutrition. При этом Omnicom сохранит за собой часть креативных функций, а Weber Shandwick (входит в IPG) возьмет на себя PR-направление.

Для WPP это второй крупный проигрыш Publicis в 2025 году. До этого Coca-Cola подписала контракт с французской группой, передав ей медиааккаунт в Северной Америке. WPP остался ответственным за остальные регионы. До сделки с Publicis британский холдинг получал от Coca-Cola порядка 4 млрд долларов.

WPP, некогда крупнейшее в мире агентство, переживает не лучшие времена. Потеря крупных медиаконтрактов и ожидаемый уход главы холдинга со своего поста могут повлиять на дальнейший спад в развитии компании.

Для Publicis победа в тендере Mars — это не только значительное расширение клиентской базы, но и стратегический шаг в сторону создания единой платформы для connected commerce, объединяющей данные, медиа и креатив.

Mars WPP Publicis
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