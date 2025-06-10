Искусственный интеллект отправил в отставку главу WPP

Генеральный директор WPP Майк Рид покидает глобальную рекламную группу после трех десятилетий работы, из которых чуть меньше семи он провел на руководящей должности. Он останется на посту генерального директора до конца года, пока совет директоров не начнет искать ему преемника, пишет The Guardian.

Сам Майк Рид объяснил свою отставку тем, что некогда крупнейшее в мире рекламное агентство борется с развитием искусственного интеллекта, а его акции находятся на самом низком уровне за последние пять лет.

За время его руководства стоимость акций WPP упала примерно вдвое. Кроме того, компания столкнулась с трудностями при внедрении технологий искусственного интеллекта, которые активно развивали компании Google, Meta Platforms (признана экстремисткой и запрещена в России) и Amazon, став самостоятельными лидерами на рынке рекламы.

В прошлом году группа уступила пальму мирового первенства своему французскому конкуренту Publicis. Кроме того, Omnicom и Interpublic договорились объединиться, создавая компанию, превосходящую по стоимости WPP.

Недавно WPP потеряла ряд важных клиентов, включая медиабизнес Coca-Cola в Северной Америке и медиаконгломерат Paramount.

Однако отмечаются и положительные стороны руководства Рида. Например, он провел реорганизацию группы, объединив агентства и продав некоторые предприятия, что помогло сократить чистый долг.

Эксперты полагают, что тот факт, что компания сразу не нашла замену генеральному директору, указывает на «хаос за закрытыми дверями». Поиск руководителя откинет компанию от конкурентов еще дальше, уверены они. Не исключается и возможное поглощение группы со стороны более крупного конкурента или инвестора.