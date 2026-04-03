03.04.2026 в 10:10

Microsoft переводит медиабюджет от Dentsu к Publicis Groupe

Глобальные рекламные расходы корпорации на рекламу достигают $700 млн

Microsoft завершает глобальный медиатендер, в результате которогоDentsu, многолетний партнер корпорации, уступает управление рекламными бюджетами Publicis Groupe. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Microsoft, Publicis Groupe и Dentsu публично не подтвердили подробности сроков перехода или полную структуру передачи дел. По оценке COMvergence, глобальные рекламные расходы Microsoft в 2025 году достигли около $700 млн.

Агентство Carat (входит в Dentsu) обслуживало медиабизнес Microsoft с 2014 года и сохранило мандат в ходе пересмотра в 2018 году. По информации СМИ, Dentsu, вероятно, продолжит работать с подразделением Xbox, однако детали контракта пока не раскрываются.

Смена партнера происходит на фоне расширяющегося сотрудничество между Microsoft и Publicis в сфере данных и медиа. В январе Microsoft Advertising, Publicis Media Exchange и Epsilon объявили о сотрудничестве по интеграции данных Epsilon в рекламную платформу Microsoft, направленном на улучшение таргетинга в таких форматах, как поисковая и контекстная реклама.

Ранее сообщалось, что Publicis лидирует в привлечении клиентов седьмой год подряд. Общий объем новых контрактов оказался в шесть раз выше, чем у ближайшего соперника.

Юлия Топольская
Microsoft
