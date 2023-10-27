Роскомнадзор внёс игру PUBG Mobile в реестр распространителей информации

Видеоигра PUBG Mobile и её издатель — компания Proxima Beta — внесены в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), следует из данных реестра. Дата регистрации в перечне — 22 сентября. В реестре указано, что доступ к игре не ограничивается.

Как отмечает «Коммерсантъ», Роскомнадзор впервые добавил видеоигру в реестр ОРИ. Включить интернет-ресурс в реестр могут по заявлению ФСБ. Регулятор пояснил, что Proxima Beta внесли в перечень после такого обращения. Это сделано с целью обеспечения «мер, предусмотренных законодательством в сфере информационной безопасности», добавили в ведомстве.

PUBG Mobile — мобильная онлайн-игра в жанре экшн, запущенная в 2018 году. По сюжету игрок оказывается на острове, где находятся ещё до ста участников. Цель игры — остаться единственным выжившим после многочисленным сражений с другими пользователями.

В апреле PUBG Mobile стала одной из первых иностранных мобильных игр, появившихся в российском магазине приложений RuStore.

Реестр организаторов распространения информации в интернете создан в 2014 году. В список включают ресурсы, которые используются для приёма, передачи, доставки и обработки сообщений пользователей в интернете. В него в том числе внесены сервисы «Яндекса» и VK. Компании, включённые в реестр, обязаны хранить информацию о действиях пользователей в течение года, а переписку — до шести месяцев.