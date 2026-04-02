Психологи потребовали запретить Google показывать детям ИИ-видео

Генеральному директору Google Сундару Пичаи и генеральному директору YouTube Нилу Мохану, поступило письмо с требованием запретить показ видеороликов, созданных с помощью ИИ, юным зрителям на видеоплатформах YouTube и YouTube Kids. Письмо подписано более 200 психологами, специалистами по делам детей, правозащитными группами и школами, пишет MediaPost.

По словам экспертов, видеоролики, созданные с помощью ИИ, изобилуют ошибками и тревожными изображениями. От такой дезинформации малышей необходимо оградить в важный период развития, когда формируется мозг. Правозащитники критикуют также низкое качество контента, созданного с помощью ИИ.

Из письма к Google: Несмотря на обещания обеспечить безопасность детей, распространение низкокачественного контента, созданного с помощью ИИ, еще раз демонстрирует, что YouTube ставит прибыль выше благополучия своих наиболее уязвимых пользователей. На самом деле, многие создатели контента хвастаются тем, что зарабатывают миллионы на бессюжетном, завораживающем контенте об ИИ для маленьких детей, а самые популярные каналы, ориентированные на детей и предлагающие низкокачественный контент об ИИ, уже получают более $4,25 млн в год.

Активисты потребовали добавить в родительский контроль функцию, позволяющую родителям отключать контент, созданный ИИ, даже если ребенок его ищет. Кроме того, предлагается четко маркировать такой контент на YouTube, запретить его показ на YouTube Kids и в разделе «Создано для детей», запретить алгоритмические рекомендации такого контента. Кроме того, письмо содержит требование прекратить инвестиции в использование таких видеороликов для детей.

Эксперты полагают, что такой запрет может существенно повлиять на то, как рекламодатели будут взаимодействовать с молодой аудиторией на этих видеоплатформах.

Ранее ученые выяснили, что ИИ-игрушки для детей младше 5 лет пока не соответствуют ключевым задачам раннего развития: они некорректно распознают и поддерживают эмоции, а также блокируют важные формы активности.