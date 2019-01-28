Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+1
Проект
Топсостав
+2
Поста
Форум
+11
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.01.2019 в 15:45

PRT совершает кадровые перестановки и запускает новые направления деятельности

В коммуникационном агентстве PRT Edelman Affiliate произошли структурные изменения

3

В рамках реализации стратегии развития агентства PRT Edelman Affiliate 2019−2020 гг. было принято решение об образовании нового подразделения, и произошел ряд назначений среди топ-менеджмента.

Ксения Барышникова назначена заместителем генерального директора и будет отвечать за развитие новых сервисов и операционную деятельность. Ксения работает в агентстве 10 лет и до этого занимала должность руководителя практики маркетинговых коммуникаций, а также курировала направление influencer-маркетинга.

Артем Давыдов, на протяжении последних пяти лет руководивший объединенной практикой корпоративных, hi-tech и SMM коммуникаций, возглавил PRT Lab — новый департамент, который займется разработкой новых, экспериментальных контентных продуктов и digital-механик.

Место Артема займет Анастасия Дронова, занимавшая до этого должность Account-директора практики. Примечательно, что Анастасия является воспитанницей агентства, которая пришла в PRT более семи лет назад.

Ксения Барышникова Артем Давыдов Анастасия Дронова

По словам Глеба Сахрая, генерального директора PRT Edelman Affiliate, структурные изменения связаны, в первую очередь, со стремлением агентства эволюционировать. «Сегодня для того, чтобы лидировать на рынке, нужно быть больше, чем агентство: экспериментировать с контентом, создавать собственные продукты и бренды, иметь возможность нести нашим клиентам консалтинговую экспертизу «из первых рук», быстрее воплощать самые смелые идеи», — добавил Сахрай.

PRT Edelman Affiliate
Обсудить с другими читателями:
Агентства
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.