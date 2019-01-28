PRT совершает кадровые перестановки и запускает новые направления деятельности

В рамках реализации стратегии развития агентства PRT Edelman Affiliate 2019−2020 гг. было принято решение об образовании нового подразделения, и произошел ряд назначений среди топ-менеджмента.

Ксения Барышникова назначена заместителем генерального директора и будет отвечать за развитие новых сервисов и операционную деятельность. Ксения работает в агентстве 10 лет и до этого занимала должность руководителя практики маркетинговых коммуникаций, а также курировала направление influencer-маркетинга.

Артем Давыдов, на протяжении последних пяти лет руководивший объединенной практикой корпоративных, hi-tech и SMM коммуникаций, возглавил PRT Lab — новый департамент, который займется разработкой новых, экспериментальных контентных продуктов и digital-механик.

Место Артема займет Анастасия Дронова, занимавшая до этого должность Account-директора практики. Примечательно, что Анастасия является воспитанницей агентства, которая пришла в PRT более семи лет назад.

По словам Глеба Сахрая, генерального директора PRT Edelman Affiliate, структурные изменения связаны, в первую очередь, со стремлением агентства эволюционировать. «Сегодня для того, чтобы лидировать на рынке, нужно быть больше, чем агентство: экспериментировать с контентом, создавать собственные продукты и бренды, иметь возможность нести нашим клиентам консалтинговую экспертизу «из первых рук», быстрее воплощать самые смелые идеи», — добавил Сахрай.