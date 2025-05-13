Трансляция парада Победы собрала рекордную аудиторию

Трансляцию парада Победы в Москве 9 мая посмотрело 38,4 млн зрителей. Это 28% россиян старше 4 лет. Показатель оказался рекордным за последние пять лет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope (учитывались домашние и дачные просмотры).

Для сравнения, в прошлом году за телетрансляцией парада следило 32,6 млн россиян, или 23,9% населения страны. Рекордные показатели этого года связаны с тем, что событие транслировало самое большое количество каналов за последние пять лет — 21, тогда как в прошлом году — только 14.

Трансляцию в том числе вели федеральные «Первый канал», «Россия 1», НТВ, развлекательные СТС, ТНТ, «Домашний», «Пятница!» и спортивный канал «Матч ТВ». Больше всего зрителей традиционно смотрело трансляцию на «Первом канале», его телеаудитория составила 16,3 млн россиян (рейтинг — 11,8%). На втором месте — «Россия 1» с результатом в 9 млн человек (6,5%), на третьем — НТВ с 3 млн зрителей (2,2%).

На цифровых ресурсах «Первого канала» количество просмотров трансляции парада Победы этого года превысило 20 млн. В частности, трансляция в официальном сообществе «Первого канала» в соцсети «ВКонтакте» собрала 15 млн просмотров, на видеосервисах через единого поставщика обязательных общедоступных телеканалов «Витрина ТВ» — 2,3 млн, на сайте вещателя (1tv.ru) — более 1,5 млн, в официальном сообществе в «Одноклассниках» (VK) — 1 млн, отметили там же.

У НТВ трансляция парада во «В контакте» собрала 831 тыс. просмотров, на сайте телеканала и в приложениях (в том числе на Smart-TV) — более 181 тыс., а на Rutube (принадлежит ГПМ) — 155 тыс. Всего на Rutube трансляцию посмотрели 800 тыс. пользователей.

Рекордный интерес у аудитории к параду Победы аналитики объяснили широкой популяризацией этого события в медиа в связи с юбилеем и «международным эффектом». На мероприятии присутствовали лидеры 20 стран.

Ранее сообщалось, что наибольшее внимание российских телезрителей с начала 2023 года приковано к программам, посвящённым Дню Победы. Наибольший рейтинг — у репортажа с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Он равен 11,3%. Помимо этого, в тройке самых просматриваемых программ — Парад Победы и утренние новости 9 мая.