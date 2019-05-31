Промсвязьбанк потратит 335 млн на корпоративные мероприятия

Промсвязьбанк проводит тендер на организацию и проведение корпоративных мероприятий. Как следует из документации, на это компания готова потратить 335 млн рублей.

С победителем будет заключен договор сроком на 12 месяцев. Максимальный размер агентского вознаграждения составит 9%.

Победитель тендера должен будет организовывать мероприятия для сотрудников банка, включая форумы, конгрессы, конференции, круглые столы, фокус-группы, семинары, тренинги, бизнес-завтраки, бизнес-игры, road-show, тематические мероприятия, MICE-мероприятия, мероприятия для детей сотрудников банка, церемонии награждения, спортивные мероприятия, экскурсии.

Исполнителю нужно будет предоставить площадку для мероприятия, обеспечить клининговые услуги, позаботиться об охране. Также нужно будет обеспечить банкетное или фуршетное обслуживание, подобрать технический персонал и скоординировать его. На плечи исполнителя лягут услуги по подбору промоперсонала, хостес и режиссерско-постановочной группы и другие технические вопросы.

Победитель тендера также обязуется разработать и реализовать сценарий мероприятий, продумать их оформление, разработать брендированную продукцию и заняться деловой программой.

Документы на конкурс можно подавать с 23 мая по 10 июня. Окончательные итоги подведут 27 июня.