Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+3
Поста
Форум
+8
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
31.05.2019 в 13:35

Промсвязьбанк потратит 335 млн на корпоративные мероприятия

Банк ищет event-партнера для проведения форумов, конгрессов, конференций и других активностей

Промсвязьбанк проводит тендер на организацию и проведение корпоративных мероприятий. Как следует из документации, на это компания готова потратить 335 млн рублей.

С победителем будет заключен договор сроком на 12 месяцев. Максимальный размер агентского вознаграждения составит 9%.

Победитель тендера должен будет организовывать мероприятия для сотрудников банка, включая форумы, конгрессы, конференции, круглые столы, фокус-группы, семинары, тренинги, бизнес-завтраки, бизнес-игры, road-show, тематические мероприятия, MICE-мероприятия, мероприятия для детей сотрудников банка, церемонии награждения, спортивные мероприятия, экскурсии.

Исполнителю нужно будет предоставить площадку для мероприятия, обеспечить клининговые услуги, позаботиться об охране. Также нужно будет обеспечить банкетное или фуршетное обслуживание, подобрать технический персонал и скоординировать его. На плечи исполнителя лягут услуги по подбору промоперсонала, хостес и режиссерско-постановочной группы и другие технические вопросы.

Победитель тендера также обязуется разработать и реализовать сценарий мероприятий, продумать их оформление, разработать брендированную продукцию и заняться деловой программой.

Документы на конкурс можно подавать с 23 мая по 10 июня. Окончательные итоги подведут 27 июня.

Промсвязьбанк Тендеры
Обсудить с другими читателями:
Тендеры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.