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09.09.2021 в 10:55

«Промсвязьбанк» потратит 1,5 млрд рублей на спецпроекты и продвижение в интернете

Компания выберет двух подрядчиков из прошедших предквалификационный отбор

«Промсвязьбанк» объявил тендер на размещение рекламных материалов в интернете и проведение спецпроектов. Начальная цена договора составила 1,5 млрд руб., сообщается в документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Заявки на участие принимаются до 16 сентября, а подведут итоги 7 октября. Запрос котировок проводится среди подрядчиков, прошедших предквалификационный отбор. Sostav направил запрос в пресс-службу банка.

Компания выберет два агентства, между которыми будет распределен бюджет: максимальная цена первого договора составит 900 млн руб., а второго — 600 млн руб. Согласно документу, подрядчики будут заниматься медийным размещением материалов в сети, а также performance и спецпроектами.

Ранее тендеры на продвижение в интернете разместили банк «Открытие» и «Ростелеком». Начальная цена обоих контрактов составила 3,88 млрд руб. и 2,2 млрд руб. соответственно.

Промсвязьбанк
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