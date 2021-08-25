Банк «Открытие» заплатит за размещение рекламы в интернете почти 4 млрд рублей

Банк «Открытие» объявил тендер на оказание рекламных услуг в интернете в каналах performance-рекламы в рамках проведения рекламных кампаний в 2021−2023 годах. Максимальная цена двухлетнего контракта с организацией составила 3,88 млрд руб., сообщается на странице закупки на площадке «Росэлторг». Заявки принимаются до 15 сентября.

Победитель тендера займется медиапланированием и распространением рекламно-информационных материалов компании в интернете и на мобильных устройствах, включая CPA-сети, programmatic и OLV-платформы, push-рассылки и картографические сервисы. Подрядчик должен будет предоставить статистику размещения рекламы. Привлекать клиентов на сайт организации можно будет за счет любых форм обработки потенциальных баз клиентов.

Подрядчик должен будет выделить на время выполнения договора двух аккаунт-менеджеров с полной занятостью в проектах, а также web-аналитика на обслуживание банка в рамках проведения рекламных кампаний — его занятость составит не менее 50% рабочего времени. Кроме того, агентство должно будет предоставить команду для сопровождения рекламных кампаний заказчика и ежемесячно отчитываться о затратах на продвижение.

Компания выберет опытного подрядчика, имеющего опыт работ в perfomance-размещении рекламы банков, входящих в топ-50 банков России по размерам активов по всем регионам согласно рейтингу banki.ru. Количество баллов, которое получит участник при оценке его заявки, зависит от того, со сколькими организациями он работал.

В середине августа банк опубликовал другой тендер почти на 1,5 млрд руб. Организация ищет подрядчика для продвижения в интернете продуктов для розничного, малого и среднего бизнеса, а также private banking и корпоративного блока.