Игрушки в витринах и множество «служанок»: традиционный обзор промокампаний за июль

Темы запретов и свобод, бездомных животных и летних фестивалей.

Витрина магазина Disney Игрушки от DPG Russia в стиле нового фильма «История игрушек 4»

В ЦДМ появилась новая витрина магазина Disney Игрушки, созданная креативным коммуникационным агентством DPG Russia. В витрине установлена яркая конструкция по мотивам анимационного приключения Disney и Pixar «История игрушек 4».

Креаторы предложили сделать акцент на персонажах новой части фильма, не отвлекая внимание зрителей на декорации вокруг.

Герои-игрушки в витрине представлены в полный рост, в ярких и насыщенных цветах. Все они, несмотря на большие размеры, выполнены c помощью технологии объемной 3D печати. Так, например, главный герой анимационного фильма — Шериф Вуди — это 3D фигура, размером в человеческий рост. Выбор технологии 3D позволил не только довести до идеала мельчайшие детали внешнего вида героев, но и приблизить изображение героев к безупречной картинке компьютерной анимации.

Изобразив персонажей фильма «История игрушек 4» в коробках, DPG Russia обыграли существующую архитектуру витрины и превратили все ее нюансы (например, окна разной глубины) в достоинства. Витрина привлекает внимание прохожих в любое время суток, она хорошо заметна издалека и днем, и вечером.

JAMI Group и PEDIGREE помогли посетителям московских парков найти себе собаку

Интерактивная фотовыставка «Пойдем домой?» рассказывала о собаках, которые ищут хозяев. Механика проекта позволяет забрать будущего питомца из приюта в режиме реального времени.

Каждое изображение содержит QR-код: при сканировании пользователь попадает на страницу-профиль собаки на сайте «Пойдем домой?», где сразу может связаться с приютом и уточнить все подробности. После того как собаку приютили, изображение на фотостенде меняется на надпись «Ушёл домой», а QR-код ведет на тот же сайт с информацией о сотнях других питомцев, которые ждут хозяина.



Фотографии питомцев выполнены в стилистике журнальных обложек: крупный план, взгляд, направленный прямо в глаза смотрящего. Авторы из студии «Bow Wow» постарались через снимок передать эффект «окситоциновой петли», который возникает при живой встрече хозяина и питомца.

KFC и «Мам, купи!» выпустили панаму-баскет

Панама-баскет выпущена в поддержку нового дизайна упаковки и выглядит один в один, как фирменный баскет KFC, только перевернутый вверх ногами.

Панама, популярная в 1980-х, уже возвращалась в моду в 1990-е и теперь снова стала трендом в летней стритвир-одежде. Дизайн панамы-баскета повторяет внешний вид культового баскета KFC с красными и белыми полосками, дополненными логотипами KFC и «Мам, купи!».

Панама-баскет была создана KFC Россия и креативным агентством Wieden+Kennedy Amsterdam, которое работает с брендом весь последний год. Серию фотоснимков и короткометражку к запуску проекта снял фотограф и режиссер Артур Куват.

Женщина не должна: промо третьего сезона «Рассказа служанки»

В Москве завершилась рекламная кампания, которую онлайн-сервис Videomore запустил в поддержку премьеры третьего сезона популярной во всем мире антиутопии «Рассказ служанки».

Ранее стартовала наружная реклама, состоявшая из двух этапов — сначала серия тизеров, а спустя две недели — билборды, раскрывающие интригу.

По сюжету сериала, не только Служанки, но и все женщины, включая привилегированных жен Командоров, лишены базовых человеческих прав и свобод. Они не могут самовыражаться через одежду — у каждой касты свои форма и цвет. Им не позволено читать, учиться, участвовать в политической и экономической жизни Галаада. Запрещено иметь банковские счета.

Отсюда родилась идея разместить несколько провокационных вопросов на билбордах в релевантных местах. Так, рядом с главным зданием МГУ появился щит с лаконичным вопросом: «ЖЕНЩИНА НЕ ДОЛЖНА УЧИТЬСЯ?». У центрального офиса «Альфа-Банка» — «ЖЕНЩИНА НЕ ДОЛЖНА РАСПОРЯЖАТЬСЯ ДЕНЬГАМИ?». «ЖЕНЩИНА НЕ ДОЛЖНА ВЫДЕЛЯТЬСЯ?» — перед торговым центром «Ереван Плаза». «ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА СИДЕТЬ ДОМА?» — возле аэропорта Домодедово.

В продолжение темы запретов и свобод онлайн-сервис устроил концептуальную съемку с моделями в костюмах Служанок. Группа девушек в ярко-красных накидках и белых чепцах прошлась по культовым местам Москвы.

Stella Artois x CHESS&JAZZ создали атмосферу творчества, вдохновения и шахматного азарта

В июле в Саду «Эрмитаж» состоялся фестиваль джазовой музыки и шахмат CHESS&JAZZ — уникальная атмосфера творчества, вдохновения и шахматного азарта.

В самом центре фестиваля для гостей открылся комфортабельный бар с зоной отдыха Stella Artois Non Alcohol, самых активных ждали призы за победу в шахматных турнирах.

Стиль и мастерство — это то, что объединяет знаменитый бельгийский бренд, древнюю благородную игру и джазовую музыку. Подобно шахматной партии правильная подача Stella Artois Non Alcohol состоит из определенного числа шагов и требует от бармена наивысшего профессионализма: только в этом случае пиво в специальном бокале Chalice обретает идеальный внешний вид и раскрывается всей палитрой аромата.

Стильная и сильная: Ольга Бузова и Яна Троянова в промо блокбастера «Форсаж: Хоббс и Шоу»

Universal Pictures International Россия выпускает на большие экраны страны новый боевик с Дуэйном «Скалой» Джонсоном и Джейсоном Стэтемом — «Форсаж: Хоббс и Шоу». Телеканал ТНТ выступил партнером UPI в промокампании фильма и снял проморолик с участием Ольги Бузовой и Яны Трояновой.

В ролике, объединенном с дженериками канала, Бузова и Троянова выступили каждая в своем амплуа — стильной и сильной женщины. Их образы с юмором повторяют характеры персонажей Джонсона и Стэтема в самом фильме — спецагента-здоровяка Люка Хоббса и разведчика-пижона Декарда Шоу.

За креатив промо отвечали команды ТНТ и UPI, за продакшн — компания SЕLISTRA CREW MEDIA. По словам представителей ТНТ, креатив основан именно на возможности обыграть сходство между двумя «парочками», а популярность Бузовой и Трояновой повышает интерес к фильму у аудитории канала.

В еженедельной передаче «Такое кино» на ТНТ вышел специальный сюжет о фильме, из которого зрители не только узнали подробности о съемках «Форсаж: Хоббс и Шоу» и несколько интересных фактов, но и увидели диалог с одним из героев предыдущих частей картины, а также необычную скетч-подводку.

99-й День донора и лекции LG о добрых делах и мотивации

Новая акция #LGОгоньДобрыхДел была посвящена нескольким юбилейным датам — 10-летию донорского проекта LG и партнерства c Федеральным агентством по делам молодежи, а также 5-летию поддержки молодежного форума «Территория Смыслов».

Мероприятие прошло при организационном участии Центра крови ФМБА России в условиях мобильного комплекса заготовки крови. К доброй донорской инициативе LG присоединились более 100 участников 3-ей смены форума — «Экосреда-Волонтеры». Дни добрых дел были продолжены «Диалогами на равных» с рассказами о мотивации и добрых делах Президента LG Electronics в России и странах СНГ г-на Иль Хван Ли, народных артистов России, представителей известной цирковой династии в четвёртом поколении Эдгарда и Аскольда Запашных, российской радио- и телеведущей, писательницы Юлии Барановской.

Образовательная программа от LG продолжилась серией мотивационных лекций о добрых делах, здоровом образе жизни и постановке целей «Диалог на равных» с участием Президента LG Electronics в России и странах СНГ г-на Иль Хван Ли, Татьяны Шахнес, директора по связям с общественностью и социальным проектам LG в России, Юлией Барановской и братьев Запашных.

«М.Видео» объявила конкурс на лучший девиз для проекта m_mobile

Конкурс приурочен к открытию 500-го магазина сети. Самые креативные и свежие варианты девизов для m_mobile будут вознаграждены подарочными картами на покупки в «М.Видео», а абсолютному победителю компания подарит смартфон от Samsung.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно оставить на странице конкурса в комментариях свой вариант девиза для m_mobile, поделиться им в одной из социальных сетей и пригласить друзей голосовать. Десятка призёров будет определена народным голосованием по числу лайков к комментариям на странице конкурса. Жюри из числа сотрудников «М.Видео» выберет самый интересный вариант, автор которого получит главный приз — смартфон.

Пятиметровый Эд Ширан появился у входа в Парк Горького

В рамках промо певца «Яндекс.Музыка» и Warner Music Russia установили огромную инсталляцию в популярном месте среди москвичей и гостей столицы. В течение недели любой мог сфотографироваться с Эдом и оставить свое послание прямо на нём.

Завершил акцию сам певец после своего концерта в Москве.

Багаж Человека-паука в Домодедово оказался рекламной кампанией одноименного фильма

Sony Pictures совместно с агентствами OMD AMS, OMD Fuseи оператором «Медиаполе» провели рекламную кампанию фильма «Человек-Паук: вдали от дома», разместив на багажной ленте аэропорта «Домодедово» огромный жёлтый чемодан с личными вещами Человека-Паука.

Нестандартную инсталляцию дополнили брендированием багажной ленты и размещением анонсирующих роликов на всех видеоэкранах, расположенных над багажными транспортерами зоны прилета международных линий. Подробнее на Sostav.

«Тяжелый рок — это легко»: «Райффайзенбанк» и TMA-Draft провели рекламную кампанию к концерту Metallica

Соединив новое позиционирование «Райффайзенбанка» с музыкальным жанром Metallica, креативная команда TMA-DRAFT придумала концепцию «Тяжелый рок — это легко», которая связала воедино все элементы кампании.

В рамках кампании был запущен спецпроект на «Афише», онлайн-конкурс, промо-пэк и лаунж для VIP-клиентов, а также мерч для сотрудников банка.

Также все желающие могли открыть в «Райффайзебанке» накопительный счет или индивидуальный инвестиционный счет, оформить кредитную карту или потратить по текущей кредитной карте больше установленной суммы, чтобы получить возможность выиграть билет на концерт Metallica. Подробнее на Sostav.