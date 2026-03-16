16.03.2026 в 16:53

Прокурор поддержал приостановку дела против блогера Лерчек из-за болезни

Валерия Чекалина проходит лечение от онкологического заболевания

1

Прокурор согласился с позицией защиты и поддержал приостановку уголовного дела против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) в связи с ее болезнью. Гособвинение также предложило заменить меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий, сообщает ТАСС.

В больнице имени Блохина Лерчек диагностировали онкологическое заболевание. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. На заседании Гагаринского суда прокурор Наталья Кузьмина уточнила, что блогер проходит лечение и ее состояние требует медицинского контроля.

В конце февраля Чекалина родила четвертого ребенка, после чего была госпитализирована в реанимацию онкологического отделения. По информации отца ребенка, у блогера обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легкие, ноги и позвоночник. Ей сделали операцию на позвоночнике, а затем начали курс химиотерапии.

Следствие обвиняет Валерию Чекалину и ее бывшего супруга Артема Чекалина в переводе более 250 млн руб. на счета иностранной компании в ОАЭ по поддельным документам. Деньги были получены от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело». Лерчек свою вину не признает. Бывшие супруги находятся под домашним арестом с октября 2024 года.

