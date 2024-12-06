Производство верхней одежды в России резко выросло

За 10 месяцев 2024 года производство верхней одежды в России увеличилось на 42,7% в годовом выражении, до 30,8 млн единиц. Импорт данной категории товаров сократился на 5% и составил 46,8 млн штук. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак».

Доля российской продукции на рынке растёт: в 2023 году она составляла 30%, в 2024-м — 40%. На куртки приходится 43% от общего объёма верхней одежды, произведённой в стране за январь-октябрь (было выпущено 13,4 млн единиц). Также в тройку лидеров по объёму производства вошли пальто (2,9 млн штук, или 9%) и жилеты (2,6 млн штук, 8,5%).

Пуховики за год подешевели в среднем на 3,5%, до 12,5 тыс. руб., плащи — на 6,6%, до 6,9 тыс. руб., жилеты — на 4,8%, до 3 тыс. руб. Ветровки подорожали на 10,3%, до 3,6 тыс. руб., пальто — на 7,3%, до 7,7 тыс. Средние цены на куртки не изменились и остались на уровне 4,6 тыс. руб.

В ноябре сообщалось, что гусиный и утиный пух для верхней одежды подорожал на 30%. Это отразится на её стоимости в 2025 году.