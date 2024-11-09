Натуральный пух для верхней одежды подорожал на 30%

Гусиный и утиный пух для верхней одежды подорожал на 30%, уже в следующем году это отразится на стоимости верхней одежды, рассказали Shopper’s fashion-ретейлеры.

Доля пуха в себестоимости вещей составляет от 20 до 50%. Российское сырье может стоить дешевле, хотя и на него цены выросли, но в совокупности вместе с производством самих пуховиков, выгоднее и удобнее закупать пух в Китае, признаются ретейлеры. При этом за последний год Поднебесная сильно нарастила закупки российского пуха. Покупать его в России стало более выгодно из-за того, что дешевеет рубль, а в самом Китае наращивают производство товаров из пуха.

Подорожание натурального пуха не скажется на стоимости актуальных коллекций, но отразится на ценах в следующем сезоне.

Стоит добавить, что бренды стали все чаще отказываться от перьев и пуха в своей продукции. Искусственные наполнители уже используют Topshop, Whistles, Warehouse, Primark, Oasis, North Face и Patagonia. А буквально месяц назад тенденцию поддержал шведский ретейлер одежды H&M.