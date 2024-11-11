Производители пива просят решить проблемы испорченной маркировки

Бизнес попросил Росалкогольтабакконтроль разрешить реализовывать продукцию с испорченной маркировкой, а также разработать механизмы легального оборота продукции с нечитаемыми кодами. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на письмо Союза российских пивоваров в ведомство.

Дело в том, что выводить из оборота товар с поврежденным кодом запрещается, перемаркировку делать тоже нельзя — такой товар приходится списывать. По данным союза, у малых предприятий доля продукции с испорченными кодами может достигать 10% от общего оборота. Поэтому пивовары предлагают ввести правовую норму для легального оборота своей продукции с поврежденными кодами маркировки.

По мнению руководителя Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, проблему следует решать на уровне улучшения механизмов нанесения кодов маркировки на продукцию.

Требования по сохранности кода на товаре действуют не только в отношении пива. Аналогичные нормы распространяются на другие категории товаров, включая пищевые. Однако, по словам руководителя управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилла Волкова, ни в одной другой группе товаров такой вопрос не стоит. Обеспечить качественное нанесение кода на товар — обязанность производителя, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября на кассах российских магазинов началась блокировка продажи нескольких групп просроченных или нелегальных товаров, к которым относятся и пиво. Эксперт отметил, что с момента введения обязательной маркировки, покупатели не смогли приобрести 13,7 млн литров просроченного пива в кегах, 12 млн литров пива с признаками контрафакта, 1,5 млн литров пива неизвестного происхождения.