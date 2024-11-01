В России начали блокировать на кассах продажу нелегального парфюма, одежды и обуви

С 1 ноября на кассах российских магазинов начинается блокировка продажи еще восьми категорий просроченных или нелегальных товаров. К ним относятся — пиво и слабоалкогольные напитки, обувь, фотоаппараты, шины, одежда, духи, БАДы, антисептики и отдельные виды медицинских изделий. Об этом со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) пишут «Известия».

При считывании кода маркировки касса будет отправлять данные в систему «Честный знак». В случаях, когда срок годности товара истек, он продается с нарушением цены, на товаре отсутствует информация о коде, либо он уже выведен из оборота, то продажа будет заблокирована.

«С 1 апреля разрешительный режим введен для табака и разливного пива, а с 1 мая — для воды и молочной продукции. На данный момент мы уже видим существенные результаты: в табачной продукции было заблокировало 24,9 млн единиц с признаками контрафакта и 9,5 млн единиц продукции неизвестного происхождения», — сообщил изданию заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Эксперт также отметил, что покупатели не смогли приобрести 13,7 млн литров просроченного пива в кегах, 12 млн литров пива с признаками контрафакта, 1,5 млн литров пива неизвестного происхождения.

Напомним, что постановление правительства России о блокировке продаж товаров, подлежащих обязательной маркировке, премьер-министр Михаил Мишустин подписал еще в ноябре 2023 года.