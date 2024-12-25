«Прогноз доходов»: взгляд на инвестиции от «Т-Инвестиций» и Blacklight

В последние годы все больше россиян изучают финансовую грамотность и пробуют инструмент инвестирования. Однако большинство по-прежнему испытывают серьезные психологические барьеры на пути к этому шагу. Многие считают, что для того, чтобы стать инвестором, нужно иметь внушительный капитал, тратить много времени на изучение рынка и даже иметь высшее финансовое образование. Кроме того, в период экономической нестабильности люди боятся попросту потерять свои накопления. Подобные страхи пользователей — большой вызов для продуктов в нише финансов и инвестирования. Как с ними бороться, Sostav рассказала команда агентства Blacklight.

Для привлечения людей к инвестированию, необходимо донести простым языком, что это доступная каждому возможность, а не привилегия. «Т-Инвестиции» решили это сделать с помощью летнего конкурса в своем приложении.

По понедельникам на протяжении всего лета «Т-Инвестиции» проводили розыгрыш среди пользователей, которые совершали покупку акций в приложении. За покупку инвестору присваивался индивидуальный номер билета. Каждый эфир через рандомайзер среди всех номеров билетов выпадали 10 победителей.

Креативную рамку для конкурса среди инвесторов приложения «Т-Инвестиции» разработало агентство Blacklight.

С точки зрения продукта было важно:

придать новую форму традиционному для бренда формату летнего конкурса среди инвесторов, сохранив баланс между полезным контентом и инфотейнмент-содержанием;

рассказать пользователям, что инвестировать — это просто.

Реализация

Креативная рамка

Люди не могут знать точно двух вещей: прогноз погоды на завтра и ситуацию на бирже. Но эксперты, обладающие достаточным количеством данных, могут делать предположения. Так появилась концепция с юмористическим шоу, стилизованным под прогноз погоды.

Ведущий Саша Сорокин в каждом эфире рассказывал о новостях фондового рынка, комментируя события на бирже как погодные изменения. Перегрев экономики или дивидендные осадки? Свежий бриз ключевой ставки или ураган ипотечного кредитования? За три месяца проекта бывали разные природные изменения, но по прогнозу доходов после каждого сильного дождя всегда выходило солнце. Сам продукт при этом показывали нативно, периодически клиентские предложения упоминались в новостях в формате погодных прогнозов.

Трейлер

В рамках спецпроекта Blacklight разработали и спродюсировали трейлер шоу, выходивший в сторис в приложении банка, в соцсетях «Т-Инвестиций», а также в формате таргетированной рекламы.

На визуальную подачу трейлера вдохновились заставкой к сериалу «Молодой папа», где главный герой проходит мимо картин, написанных на религиозные сюжеты. В трейлере к проекту ведущий проходит мимо картин на финансовую тематику: например, валюты, быков и медведей (так называют разных игроков на бирже). Так как ролик должен был заинтересовать пользователей с первых секунд, акцент сделали на динамичности кадра.

Прямые эфиры

Чтобы отработать возражение пользователей о том, что настоящие люди не выигрывают в конкурсе, приняли решение объявлять его результаты в прямом эфире. Blacklight разработали сценарий и спродюсировали 12 прямых эфиров, в которых проводился розыгрыш и объявлялись победители конкурса. В рамках проекта важно было удерживать внимание аудитории на протяжении трех месяцев, поддерживая и повышая уровень съемки эфиров.

Графическое оформление проекта

Для того чтобы погрузить зрителей в атмосферу прогноза погоды, совместно с графическими дизайнерами разработали множество анимированных 3D-элементов, взаимосвязанных между собой и появлявшихся на экране в зависимости от контекста сценария. Центральным элементом стала полноразмерная 3D-карта с земным шаром в фирменных цветах бренда, прямо как в настоящем прогнозе погоды.

Иван Лёпа, Руководитель маркетинга «Т-Инвестиций»: Хочу сказать спасибо команде Blacklight за проект! Вы превратили сложную тему инвестиций в понятное шоу. Формат прогноза погоды оказался находкой, которая понравилась нашей аудитории. Результат говорит сам за себя — конкурс не только привлек внимание, но и доказал, что инвестирование может быть доступным и интересным. Надеюсь, это только начало нашего совместного пути!

Дарья Жаркова, продюсер Blacklight: Для клиента («Т-Инвестиций») «Прогноз доходов» был не первым опытом работы с прямыми эфирами в рамках ежегодного летнего конкурса среди инвесторов. Нам, как агентству, было важно сохранить преемственность в этом проекте. Прямой эфир — формат, в котором у команды, по сути, нет права на ошибку. Важно следить за таймингом, техническими аспектами, импровизацией ведущего, а еще работать в тесной связке с клиентом. Например, сценарии к каждому эфиру мы готовили за несколько дней до трансляции, чтобы сохранить актуальность новостей. Коллеги делились фактурой, а мы дополняли ее юмором и необычной трактовкой.

Результаты и выводы проекта

Всего в летнем конкурсе от «Т-Инвестиций» приняли участие более 1 млн человек. Прямые эфиры с объявлением результатов конкурса посмотрело более 500 тыс. человек, а ROI проекта достиг 150%.

По итогам проекта команда Blacklight выделила несколько инсайтов:

Ключевое в таких долгоиграющих проектах — поддерживать интерес на протяжении всего времени с помощью юмора, смены, картинки (костюм, грим) и качественной графики. «Прогнозы доходов» осуществлялись с 3D-картой мира и иконками погоды, а к каждому эфиру готовили новые плашки в зависимости от новостей.

Очень важно придерживаться четкого тайминга при подготовке, проводить репетиции, даже когда кажется, что все и так понятно. При съемке проекта репетиции проводились перед каждым прямым эфиром.

Работа в плотной связке «агентство-клиент» — повышает вероятность успеха. Особенно в случае с конкурсами и другими форматами, завязанными на данных, к которым клиент имеет доступ.

Важно быть в контексте не только новостей, связанных с клиентским продуктом, но и в целом происходящего на рынке. Например, во время реализации проекта произошло замедление YouTube, ключевой платформы проекта. В короткие сроки команде проекта удалось настроить ретрансляцию в VK и выйти в эфир на двух платформах одновременно.

Команда проекта

«Т-Инвестиции» (клиент)

Blacklight (агентство)

Руководитель продюсерской группы: Виктория Черничкина

Продюсер проекта: Дарья Жаркова

Аккаунт-директор: Ольга Такоева

Креативный директор: Михаил Герасимов

BLUE STUDIO (продакшен)

Продюсеры: Дина Качуровская, Лина Березовская

Продюсер прямых трансляций: Марьям Арасланова

Ассистент продюсера: Катарина Буш

