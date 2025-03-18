Проекты из Японии и Южной Кореи удерживают российских зрителей

Лидером зрительского интереса на протяжении последнего месяца стал японский аниме-проект «Поднятие уровня в одиночку». Релиз получил за период c 3 февраля по 9 марта 2,5 тыс. баллов интереса, сообщает «Коммерсант».

Доля этого аниме в общем интересе составила 4,16%. Он обошел второй сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара», который с декабря прошлого года собрал 1,8 тыс. баллов. Его доля в общем интересе — 2,93%.

Следом в топ-5 идут два российских оригинальных проекта. Это «Ландыши. Такая нежная любовь» от Wink с 1 тыс. баллов интереса (1,81%) и «Аутсорс» от Okko c 882 баллами (1,79%). Замыкает список сериал «Склифосовский», транслирующийся по телеканалу «Россия 1». С 3 февраля по 9 марта проект собрал 684 балла, или 1,15% в общем интересе.

Директор по взаимодействию с киноиндустрией «Яндекса» Ксения Болецкая утверждает, что доля проектов из Японии растет. Для сравнения, в 2022 году она составляла в среднем 15% в общем интересе. В 2024 году внимание к аниме выросло на 2 п. п. При этом интерес к проектам из России и США немного снизился.

Осенью 2024 года российские онлайн-кинотеатры сократили запуск оригинальных сериалов на треть. При этом общий зрительский интерес к таким проектам вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.