Проект об онлайн-торговле алкоголем внесут в Госдуму осенью

Осенью Госдума рассмотрит обновленный законопроект об онлайн-торговле алкоголем. Документ предлагает наказывать за несоблюдение правил онлайн-продажи алкоголя не только продавца, но всех причастных к нарушению лиц, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

Некоторые ведомства уже поддержали инициативу. В Минфине добавили, что в документе необходимо прописать условия достаточного уровня контроля. Там предложили определить именно продавца в качестве ответственного за несоблюдение запретов и ограничений, «вне зависимости от того, кто будет осуществлять доставку».



Таким образом, за продажу алкоголя несовершеннолетнему или доставку в ночное время будут наказывать именно магазин и продавца, а не онлайн-площадку. Представитель ведомства подтвердил, что маркетплейсы будут выведены из-под ответственности за нарушения при онлайн-продаже, её будет нести только продавец, как лицо, имеющее лицензию.



Однако ФАС предложила дополнить инициативу «положениями об ответственности всех лиц, участвующих в процессе продажи и доставки потребителям алкогольной продукции дистанционным способом». Если лица, осуществлявшие непосредственную передачу покупателю, будут выведены из-под ответственности, это может привести к недостижению целей законопроекта, «поскольку алкогольная продукция может реализовываться несовершеннолетним», счёл регулятор.

Юрист пояснил, что в документе маркетплейс выступает как информационный посредник, который не несет ответственность за нарушение прав при продаже товаров и услуг. Однако если площадки будут сами осуществлять доставку алкоголя, хранящегося на их складах, то ответственность за его продажу несовершеннолетним или в ночные часы должен нести сам маркетплейс.

Напомним, автором законопроекта о легализации онлайн-торговли алкоголем стал сенатор Андрей Клишас. Он представил документ в июле и сам снял его с рассмотрения для доработки. Согласно документу, будет создан реестр компаний, которые вправе дистанционно продавать алкоголь в рознице. Пользователю для покупки алкоголя надо будет подтвердить возраст с помощью учетной записи в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

