Продуктовые ретейлеры сократили площади в ключевых московских ТЦ

Доля площадей, которые занимают розничные сети в 10 основных торговых центрах Москвы, сократилась с 2021 года по первый квартал 2025-го с 8 до 7%. Об этом пишет Shopper's со ссылкой на данные консалтинговой компании Nikoliers.

Речь идет о торговых центрах «Авиапарк», «Метрополис», «Афимолл сити», «Ривьера», «Океания», «Павелецкая плаза», «Vegas Кунцево», «Каширская плаза», Vegas Crocus City и Сolumbus.

В большинстве случаев розничные сети не уходят из торговых центров, а меняют формат магазина на более компактный. Так, супермаркет «Перекресток», расположенный в «Метрополисе», сократил площади вдвое и теперь занимает 5 тыс. кв. м.

Причины сокращения площадей ретейлерами: снижение выручки супермаркетов, расположенных в ТЦ, и изменение привычек потребителей (россияне воспринимают торговые центры как место досуга, а продукты, одежду и бытовую технику заказывают онлайн).

По словам экспертов, у покупателей нет потребности в гипермаркетах. Площадь продуктовых магазинов в новых крупных торговых центрах составляет 1,5−2 тыс. кв. м, в районных — 700−1000 кв. м.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в столице введут в эксплуатацию 29 торгцентров. Их совокупная площадь составит 391,4 тыс. кв. м. Число новых ТЦ превысит уровень 2024 года в 3,9 раза и станет самым высоким показателем с 2017 года.