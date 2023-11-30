Мишустин поручил подготовить проект о продлении моратория на проверки бизнеса в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития в течение 10 дней внести в правительство проект постановления о продлении на 2024 год действующего моратория на проверки бизнеса. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

По данным пресс-службы правительства, как и в этом году, исключение будет сделано для объектов чрезвычайно высокого и высокого рисков. Кроме того, продолжатся проверки, которые проводят контрольные органы на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований.

К объектам чрезвычайно высокого и высокого рисков относятся социальные и промышленные объекты, а также отдельные виды деятельности, имеющие максимальный или близкий к нему уровень риска причинения вреда в соответствующей сфере.

Таким образом, согласно правилам моратория, внеплановые проверки бизнеса в РФ могут проводиться только по поручениям президента РФ Владимира Путина, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о рисках нарушения обязательных требований.

Продлить мораторий на 2024 год поручил президент по итогам доклада вице-премьера Дмитрия Григоренко на совещании главы государства с членами правительства, которое прошло 22 ноября.