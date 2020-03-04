Продажу алкоголя в заведениях в жилых домах могут ограничить

Депутаты доработали ко второму чтению законопроект, ограничивающий торговлю алкоголем в заведениях общепита в многоквартирных жилых домах. Документ создан для борьбы с так называемыми «наливайками», которые работают днем и ночью и мешают местным жителям, сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст документа.



Законопроект был вынесен на обсуждение в начале осени прошлого года и «концептуально» поддержан в правительстве. Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета. Этим же временем должно ограничиться и распитие алкоголя в таких заведениях, указано там. Одновременно уже на федеральном уровне будет установлена минимальная площадь зала обслуживания такого заведения в жилом доме — не менее 20 м2. Но региональные власти будут вправе увеличить нижний предел на местном уровне.



Проблема «наливаек» актуальна, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Алексей Небольсин. Небольшие магазины разливного пива перекочевали на первые этажи жилых домов, но, после того как власти стали бороться и с ними, предприниматели вынуждены были переводить заведения в статус общепита — он может торговать алкоголем по ночам. По оценке ФРИО, таких заведений общепита в России более 1500. Однако в такой редакции закон ударит по всем барам и ресторанам, расположенным в жилых домах, говорит Небольсин. Кроме того, непонятно, каким образом власти ограничат распитие алкоголя в общепите после определенного часа.

По подсчётам федерального проекта «Трезвая Россия», заведения по розливу алкоголя, которые находятся в жилых домах, ежегодно проводят через теневой оборот порядка 700 млрд рублей, а общий ущерб от их деятельности для бюджета РФ составляет около 3 трлн рублей.