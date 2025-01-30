Россияне купили на маркетплейсах больше 7 млн смартфонов на 107 млрд рублей

В 2024 году россияне приобрели на двух крупнейших отечественных маркетплейсах больше 7 млн смартфонов на 107 млрд руб. К 2022 году показатель вырос на 152%, к 2023-му — на 78%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Moneyplace.

Вторую строчку в рейтинге самых популярных категорий товаров заняла техника для дома, кухни и ухода за собой. Если в 2023 году россияне активно покупали на маркетплейсах электрогрили, роботы-пылесосы, фены, блендеры и машинки для удаления катышков с одежды, то в 2024-м — кофемашины, посудомоечные машины, пылесосы и стайлеры для волос.

На технику для дома покупатели потратили в минувшем году 205 млрд руб. (рост показателя год к году на 78%), на ноутбуки — 45 млрд руб. (плюс 76% по сравнению с 2023 годом), на умные колонки — 514 млн руб. (рост расходов больше, чем в шесть раз), на телевизоры — 40 млрд руб. (плюс 48%).

Климатической техники в 2024 году на маркетплейсах было продано на 21 млрд руб., игровых консолей — на 8 млрд руб., систем безопасности для дома, включая умный дом, — на 9,8 млрд руб.

Ранее сообщалось, что ноутбуки подорожали к началу года на 10−15%. Самый значительный рост стоимости показали настольные персональные компьютеры — на 21%.