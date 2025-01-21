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21.01.2025 в 07:20

Ноутбуки подорожали к началу года на 10–15%

Самый значительный рост показали настольные ПК

Ноутбуки вошли в топ-3 по подорожанию среди электроники — к началу 2025 года они подорожали на 10−15%. Особенно рост цен коснулся крупных мировых марок, упала в цене лишь продукция Apple, сообщают «Известиям» со ссылкой на данные участников рынка.

Сильнее всего к началу года подорожали настольные ПК — на 21%. Смартфоны подорожали на 16%. При этом ноутбуки вслед за смартфонами — самая популярная категория портативной электроники.

Цены на устройства растут неравномерно. Например, стоимость игровых девайсов выросла на 25%, что делает их лидерами по темпам роста этого показателя. Значительный рост показали марки Asus — на 12,3%, Acer — на 15,4%, HP — на 30,9%. Упали в цене на 7,5% лэптопы Apple.

Средний чек на гаджеты снизился. В первую очередь это произошло за счет того, что россияне стали покупать больше бюджетных китайских ноутбуков.

Продавцы ждут нового повышения стоимости — на 10−20%. На рынке сказывается нестабильность курсов валют, проблемы импортеров с выстраиванием логистических и платежных цепочек, а также макроэкономическая неопределенность и другие факторы.

Ранее сообщалось, что продажи ноутбуков в России в первом полугодии 2024 года выросли на 30% в денежном выражении и на 14% в штучном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за шесть месяцев россияне приобрели 1,4 млн ноутбуков на общую сумму 94 млрд руб.

Ноутбук
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