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28.08.2026 в 15:02

В июле продажи люксовых авто с пробегом в России снизились на 11,7%

За семь месяцев рынок сократился на 2,3%, до 1,46 тысяч машин

Продажи подержанных автомобилей сегмента «люкс» в России в июле 2026 года составили 219 единиц, снизившись на 11,7% год к году. По данным агентства «Автостат», после небольшого роста в мае (на 2,1%) вторичный рынок люксовых автомобилей вновь перешел к снижению.

Лидером по продажам стала Bentley — за месяц был реализован 71 автомобиль с пробегом этой марки. На втором месте оказался Rolls-Royce с 57 машинами, третью позицию разделили Lamborghini и Maserati — по 31 автомобилю.

Кроме того, в июле россияне приобрели 22 подержанных Ferrari и семь Aston Martin.

Среди моделей наиболее востребованными стали Bentley Continental GT (35 машин), Lamborghini Urus (22 авто) и Rolls-Royce Cullinan (19 машин).

Всего за январь-июль в России было продано 1 459 подержанных автомобилей класса Luxury, что на 2,3% меньше показателя за аналогичный период 2025 года.

Россия авто с пробегом люксовые авто
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