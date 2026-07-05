Продажи iPhone в России упали до минимума с 2022 года

В первом полугодии 2026 года в России продано около 460 тыс. iPhone, что стало самым низким показателем как минимум с 2022 года. Продажи смартфонов Apple сократились примерно на 60 тыс. устройств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Известия».

По данным МТС, продажи iPhone в штуках снизились на 12%, а в «Связь.ON» оценивают падение рынка в пределах 10−15%. При этом Apple сохраняет лидерство по продажам смартфонов в денежном выражении: на долю компании приходится более 27% выручки российского рынка. В «М.Видео» отмечают, что покупатели по-прежнему выбирают устройства последних поколений, модели серии Pro и версии с увеличенным объемом памяти.

Эксперты связывают снижение спроса сразу с несколькими факторами. Среди них — отсутствие заметных технологических нововведений в новых моделях iPhone, высокая стоимость устройств, рост ставок по потребительским кредитам, а также ограничения экосистемы Apple в России, включая регулярное удаление отечественных приложений из App Store и сложности с оплатой цифровых сервисов.

Одновременно растет интерес к смартфонам азиатских производителей. По оценкам участников рынка, лидерами по количеству проданных устройств остаются Redmi, Samsung, Tecno, Realme и Honor. В МТС также отмечают, что наиболее быстро растет сегмент смартфонов стоимостью от 40 тыс. до 60 тыс. руб. — за первое полугодие его продажи увеличились на 37% год к году.

Всего за первые шесть месяцев 2026 года россияне приобрели 10,2 млн смартфонов на общую сумму 256,7 млрд руб. Несмотря на сокращение продаж Apple в натуральном выражении, компания сохраняет позиции крупнейшего игрока премиального сегмента российского рынка.