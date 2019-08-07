Продажи алкоголя СТМ стремительно растут

Продажи алкоголя под собственными торговыми марками (СТМ) ритейлеров выросли на 20% за 12 месяцев, завершившихся в мае. В частности, продажи пива под такими марками увеличились на 27,4% в натуральном выражении, водки — на 9,9%. Растущая популярность такого алкоголя связана с более низкими ценами и увеличением его присутствия в магазинах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Nielsen.

Для сравнения, общие продажи алкоголя выросли гораздо скромнее — на 4%, а продажи частных марок напитков и продуктов упали на 6,6%. В итоге доля алкоголя под СТМ выросла с 2,3 до 2,7%.

Рост продаж алкоголя под СТМ подтверждают и производители. По словам представителя «Татспиртпром», популярность СТМ во многом связана с сетью «Красное & белое» — это крупнейшая сеть, которая развивается за счет продаж в эконом-сегменте и большого ассортимента СТМ. Производитель также выпускает пиво для «Магнита».

Рост продаж пива под СТМ в первом полугодии 2019 года отмечает и директор по корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев: это доступная продукция хорошего качества. «Ладога дистрибьюшен» тоже сотрудничает с сетями по частным маркам водки, вина, ликеров и настоек — их доля в продажах не превышает 5%, рассказывает президент компании Вениамин Грабар.

Однако гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что на пиве и водке под СТМ ни производитель, ни ритейлер серьезно не могут заработать и, как правило, такую продукцию выпускают производители второго эшелона, желающие загрузить мощности. Покупатель чаще выбирает брендированную продукцию, которую сети продают с большими скидками. Это подтверждают и крупные производители — Roust («Русский стандарт», «Зеленая марка», «Талка»), Алкогольная сибирская группа (АСГ; бренды «Пять озер», «Хаски», «Белая березка» и др.), Heineken и «Балтика» которые не выпускают частных марок.

Продажи частных и эксклюзивных марок будут расти в первую очередь в сегменте вина — оно не так зависит от брендов, как пиво или водка, считает Бурмистров. По такому пути уже пошла X5 Retail Group.

Напомним, недавно X5 договорился с «Абрау-Дюрсо» совместно развивать винный бренд «Русская лоза», который будет представлен только в «Перекрестке», «Пятерочке» и «Карусели». Компании подобные партнерства позволяют создать эксклюзивное предложение с лучшим соотношением цены и качества, а для «Абрау-Дюрсо» это возможность увеличить загрузку мощностей.