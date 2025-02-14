Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

for:what agency
СберМаркетинг
BARS

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
14.02.2025 в 13:40

В Подмосковье запретили продажу алкоголя во дворах многоквартирных домов

Закон вступит в силу 1 сентября

1

Мособлдума на 104-м заседании приняла закон, вводящий ограничения на реализацию алкоголя в Подмосковье. С 1 сентября 2025 года запрещена розничная продажа спиртного в магазинах, входы которых расположены во дворах многоквартирных домов. Меры приняты в ответ на многочисленные жалобы жителей на шум, мусор и распитие алкоголя рядом с детскими площадками. Об этом сообщается на сайте Мособлдумы.

Ограничения также коснулись работы объектов общепита в жилых домах: теперь продажа алкоголя будет запрещена с 23:00 до 08:00. Нововведение направлено на борьбу с так называемыми наливайками, которые работают под видом кафе, но фактически реализуют алкогольную продукцию в ночное время. Отмечается, что на рестораны это ограничение распространяться не будет.

«Мы преследуем в первую очередь цель защитить жителей, детей от популяризации алкоголя, сделать его менее доступным», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Кроме того, новый закон ужесточает требования к бизнесу. Теперь минимальный уставный капитал для получения лицензии на продажу алкоголя увеличен с 500 тыс. до 1 млн руб. Предприятия с действующими лицензиями смогут продолжить работу до окончания срока их действия, что даст время на переориентацию деятельности.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, борьба с проблемными алкомаркетами, расположенными в жилых зонах, — это шаг к созданию более комфортной и безопасной среды для жителей региона.

Подмосковье Московская область продажа алкоголя
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.