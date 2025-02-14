В Подмосковье запретили продажу алкоголя во дворах многоквартирных домов

Мособлдума на 104-м заседании приняла закон, вводящий ограничения на реализацию алкоголя в Подмосковье. С 1 сентября 2025 года запрещена розничная продажа спиртного в магазинах, входы которых расположены во дворах многоквартирных домов. Меры приняты в ответ на многочисленные жалобы жителей на шум, мусор и распитие алкоголя рядом с детскими площадками. Об этом сообщается на сайте Мособлдумы.

Ограничения также коснулись работы объектов общепита в жилых домах: теперь продажа алкоголя будет запрещена с 23:00 до 08:00. Нововведение направлено на борьбу с так называемыми наливайками, которые работают под видом кафе, но фактически реализуют алкогольную продукцию в ночное время. Отмечается, что на рестораны это ограничение распространяться не будет.

«Мы преследуем в первую очередь цель защитить жителей, детей от популяризации алкоголя, сделать его менее доступным», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Кроме того, новый закон ужесточает требования к бизнесу. Теперь минимальный уставный капитал для получения лицензии на продажу алкоголя увеличен с 500 тыс. до 1 млн руб. Предприятия с действующими лицензиями смогут продолжить работу до окончания срока их действия, что даст время на переориентацию деятельности.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, борьба с проблемными алкомаркетами, расположенными в жилых зонах, — это шаг к созданию более комфортной и безопасной среды для жителей региона.