Продавцы Wildberries и Ozon выступили за свободу скидок на маркетплейсах

Продавцы маркетплейсов Wildberries и Ozon выступили против инициатив, направленных на ограничение максимальных скидок, предоставляемых площадками покупателям за свой счет. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК), проведенного среди 1,5 тыс. селлеров. Результаты исследования приводит РБК.

Согласно опросу, 99% продавцов не поддерживают ограничение глубины скидок со стороны маркетплейсов. При этом часть опрошенных селлеров хотели бы большей гибкости в управлении скидками. В целом 98% респондентов заявили, что поддерживают скидки.

96% продавцов знают о скидках, которые маркетплейсы предоставляют покупателям. Они видят в скидочной модели эффективный инструмент стимулирования продаж без дополнительных затрат со своей стороны, а также снижение зависимости от платных инструментов продвижения.

89% опрошенных считают, что скидки маркетплейсов не мешают их ценовой стратегии, в том числе на сторонних площадках.

Несмотря на высокий уровень поддержки механизма скидок, треть участников опроса указали на необходимость повышения прозрачности их применения. Каждый четвертый продавец считает, что должен иметь возможность отказаться от участия в акциях в периоды высокого спроса — для большей гибкости в управлении ценами.

В АУРЭК также выступают против ограничения скидок маркетплейсов или их лимитирования. Там подчеркнули, что любые попытки внешнего регулирования скидок могут негативно сказаться на развитии электронной коммерции. Представители ассоциации назвали подобные инициативы «искусственным сдерживанием рынка», которое снижает конкурентоспособность продавцов и ограничивает их возможности.